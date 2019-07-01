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«Автоматика» и «Инфозащита» договорились о долгосрочном партнерстве в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

Безопасность Новости поставщиков ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «Инфозащита» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В рамках соглашения также планируется сотрудничество в других стратегически важных и высокотехнологичных проектах федерального масштаба. Проекты по защите государственных информационных систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами, объектов критической информационной инфраструктуры и персональных данных россиян будут прорабатываться сторонами совместно в рамках утвержденных рабочих групп.

Соглашение подписали генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов и генеральный директор компании «Инфозащита» Николай Ремизов.

Стороны объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве и плотном взаимодействии в проектах, касающихся технологий обеспечения информационной безопасности, а также для создания высококачественных и надежных комплексов электронного оборудования, отвечающих требованиям регуляторов в области защиты конфиденциальной информации.

Партнеры организуют сотрудничество по совместной разработке, внедрению, сопровождению и продвижению на рынок комплексных решений и услуг в сфере информационной безопасности.

«В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" мы намерены создавать и продвигать объемный портфель решений в области информационной безопасности. Созданные в рамках сотрудничества концерна "Автоматика" и "Инфозащиты" технологии и сервисы, благодаря высочайшему уровню качества и соответствия современным вызовам в сфере информационной̆ безопасности, будут обладать экспортным потенциалом, что позволит нам продвигать их также на внешние рынки. В цифровом мире угрозы глобальны, поэтому российские решения в области защиты информации актуальны для систем управления, телекоммуникационного оборудования, транспортных и логистических решений, промышленного интернета, интернета вещей, робототехники и других критически важных областей в любом регионе земного шара», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

«Развитие страны в современных условиях, реализация национального проекта "Цифровая экономика", цифровая трансформация бизнесов и государственных институтов требуют высочайшего уровня информационной безопасности, – отметил Андрей Лютоев, заместитель генерального директора компании "Инфозащита". – Мы уверены, что наши знания и экспертиза, наработанные в течение многолетней деятельности, в сочетании с достижениями концерна "Автоматика" обеспечат нашим компаниям значительные конкурентные преимущества».

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