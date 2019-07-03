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Eset обнаружила уязвимость в официальном приложении Cirque du Soleil

ПО Софт Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

Антивирусная компания Eset обнаружила уязвимость в официальном приложении известного циркового коллектива Cirque du Soleil.

Приложение «ТОРУК – Первый полет» (TORUK – The First Flight) позволяет синхронизировать аудиовизуальные эффекты со смартфонами зрителей, в зависимости от их расположения в зале.

Программа была загружена в Google Play и Appstore накануне мирового турне Cirque du Soleil. На текущий момент приложение успели скачать более 100 тыс. раз.

Эксперты Eset обнаружили, что приложение не имеет протокола аутентификации — это позволяет злоумышленникам сканировать сеть, подключаться к локальному порту или порту 6161, получать IP-адреса и посылать команды на устройства пользователей.

Во время работы приложение открывает доступные локальные порты, что позволяет удаленно менять звуковые настройки, подключаться к устройству через Bluetooth, запускать анимацию, ставить лайки на Facebook, читать и изменять настройки приложения.

«Вероятно, вопросы безопасности не были в приоритете при разработке приложения Cirque du Soleil, — сказал эксперт Eset Лукас Стефанко. — Доступ ко всем гаджетам без авторизации был бы невозможен, если бы приложение создавало уникальный токен для аутентификации каждого устройства».

После завершения турне приложение будет деактивировано для пользователей и удалено из Google Play и Appstore. Однако Eset предупреждает, что это не гарантирует безопасность устройств, особенно при подключении к общественным сетям.

«Всем, кто установил приложение, следует незамедлительно удалить его, — сказал Лукас Стефанко. — Мы советуем следовать этому совету и в отношении других одноцелевых приложений».

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