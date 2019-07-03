«Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К

«Конфидент» объявила о том, что система защиты информации Dallas Lock 8.0 редакции «К» и входящая в неё среда для безопасного исполнения приложений — «песочница», успешно прошли процедуру сертификационных испытаний ФСТЭК России.

Главные изменения в новейшей сертифицированной сборке Dallas Lock 8.0.565.2 коснулись следующих подсистем: контроль состава программного обеспечения; централизованное управление; межсетевое экранирование; обнаружение и предотвращение вторжений.

В составе системы защиты информации теперь есть новый серверный компонент — Сервер конфигураций Dallas Lock, который реализует контроль за изменением состава программного обеспечения (ПО) на компьютерах пользователей и контроля целостности файлов ПО, установленного на компьютерах и серверах в локальной вычислительной сети; централизованный сбор информации о состоянии программной среды, формирование и утверждение паспортов ПО.

Паспорта ПО представляют собой заверенную информацию и фиксируют эталонное состояние программной среды.

Ролевая модель учётных записей сервера безопасности Dallas Lock существенно доработана. В новой версии продукта появилась возможность полноценного администрирования на уровне группы рабочих станций домена безопасности. Права привилегированных пользователей (администраторов ИБ) внутри домена безопасности Dallas Lock распределяются как по функциональным возможностям, так и по группам (подразделениям). Например, один администратор ИБ управляет сменными накопителями бухгалтерии, а другой — отвечает за межсетевое экранирование в ряде других подразделений. Каждый администратор ИБ использует собственную консоль Сервера безопасности Dallas Lock.

В новой сертифицированной версии Dallas Lock 8.0 реализована тесная интеграция по управлению пользователями и группами Active Directory (AD). Администратор ИБ теперь управляет доменными учётными записями и группами AD непосредственно через консоль сервера безопасности Dallas Lock. Учётные записи, созданные с помощью стандартной оснастки Windows Server, при необходимости могут не получать реальных привилегий в AD.

Также реализована возможность включения контроллеров домена ОС Windows в домен безопасности Dallas Lock. Это позволяет собирать журналы с контроллеров домена, защищённых СЗИ, отслеживать попытки НСД, устанавливать политики безопасности унифицированным с другими защищёнными станциями способом.

Улучшения коснулись и модуля «Межсетевой экран» (МЭ). В частности, появилась возможность «пакетного» управления правилами МЭ, которая позволяет создавать различные шаблоны из правил МЭ и осуществлять переключение между ними; реализован анализ защищаемой среды и автоматическая активация более строгих правил МЭ при отсутствии на защищаемом ПК антивируса, обновлений или при нарушении контроля целостности; добавлено информирование о возможности обновления сигнатур и «черного списка» IP-адресов; оптимизирован режим обучения в части создания правил.

Центр защиты информации «Конфидент» объявил о выпуске безопасной среды («песочницы») в июле 2018 года. На сегодняшний день Dallas Lock 8.0-К содержит уже сертифицированный модуль для безопасного исполнения приложений.

«Песочница» входит в состав СОВ Dallas Lock 8.0 и является эмулятором среды функционирования ПО, что позволяет запускать и выполнять работу ПО в изолированной, защищенной среде без внесения изменений в окружение ОС; осуществлять проверку ПО на опасные действия с целью определения степени доверия к такому ПО; формировать отчет о деятельности ПО.

Кроме того, «песочница» необходима для реализации требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Безопасная среда не требует отдельного лицензирования и поставляется совместно с модулем СОВ Dallas Lock 8.0. Если у заказчика уже есть данный модуль и действующая техническая поддержка, то использование Безопасной среды будет доступно сразу после обновления СЗИ.

«Новейшая сертифицированная сборка нашего флагманского продукта Dallas Lock 8.0-К приобрела множество действительно полезных функций. Изменения коснулись практически всех подсистем», — сказал Егор Кожемяка, директор ЦЗИ ГК «Конфидент». — «В своей работе мы учитываем пожелания заказчиков, требования регуляторов и рынка. На текущий момент Dallas Lock 8.0-К является ведущим СЗИ от НСД в России и продолжает развиваться».