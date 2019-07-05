ServicePipe расширила спектр услуг в области защиты от DDoS-атак

ServicePipe представила DDoS Pack – расширенный и обновленный комплекс услуг по защите от DDoS-атак. Более миллиона долларов США было инвестировано в специализированный штат программистов, закупку оборудования, а также в дальнейшую разработку передовых продуктов защиты.

Комплекс дает возможность DDoS-защиты шифрованного трафика без раскрытия сертификата, API интеграцию для партнёров, глубокий анализ WEB-приложений и контура безопасности на проникновение, систему контроля и проверки уязвимости сетевых компьютеров, размещение на защищенных BM, а также комплекс DDoS Pack c White Label кабинетом.

ServicePipe, как компания с обширным опытом в области кибербезопасности, понимала актуальные потребности индустрии. Сегодня клиенты хотят иметь возможность подключиться к проверенному надёжному решению по DDoS-защите с зарезервированными каналами связи в едином комплексе, в своих точках присутствия, быстро и без необходимости достройки.

Поэтому в качестве ключевого обновления в текущем рейсе модернизации кампания работала именно с этой потребностью и представила рынку комплексное решение DDoS Pack. Оно включает возможность организовать за несколько дней защищенные каналы связи до клиента во всех ключевых дата-центрах Москвы вместе с защитой от DDoS-угроз уровня надежности 99,9%, единым комплексом и сквозным уровнем качества.

«Чтобы реализовать подобный проект, была необходима высококачественная оптоволоконная сеть с точками присутствия во всех ключевых дата-центрах. Нам бы потребовались годы и инвестиции в строительство собственного ресурса, поэтому ServicePipe приняла решение о поиске современных IT-партнеров среди лидирующих операторов связи», - сказал Артем Избаенков, управляющий компании ServicePipe и член АРСИБ.

Первым партнером была выбрана «Telecom Биржа», которая владеет собственной надежной оптоволоконной сетью TB Cirex Jet Net с присутствием во всех ключевых коммерческих ЦОДах. Инфраструктура оператора позволила расширить географию и скорость предоставления услуги. Преимуществами сети стало прохождение кабельной инфраструктуры по защищенным московским коммуникациям, наличие всей исполнительной документации, надежное ядро с топовым оборудованием, постоянная модернизация кабельного хозяйства, круглосуточная техподдержка квалифицированными инженерами, а также надежность услуг, подтвержденная доверием большого числа клиентов компании.

ServicePipe усилила комплекс защиты, открыв дополнительный центр очистки трафика по Москве, который позволит распределить нагрузку по сети во время DDoS-атак. Облачный сервис с высокой доступностью до 99,9% (в среднем на рынке 99,5%) способен отражать все три типа угроз – переполнение канала (Volumetric), нарушение работы сетевой инфраструктуры (TCP State-Exhausting) и атаку на приложения (L7).

Каждая пятая компания в России сталкивается с кибератакой. Средний ущерб от каждой из них оценивается в 1,4 млн рублей, а годовой рост составляет 300%. В зоне риска находятся крупные компании, чья деятельность зависит от доступности интернет-сервисов, а именно дата-центры, банки, госструктуры, digital-медиа и интернет-магазины. DDoS-атаки провоцируют критичные для бизнеса последствия – нарушения операций, сбои в работе сервисов и приложений, угрозы имиджу.

По данным технических специалистов ServicePipe, в 2018 году большинство DDoS-атак было всё также распределено между операторами и дата-центрами, направлено на переполнение канала, а безусловным лидером среди самых масштабных угроз были мультивекторные атаки, которые используют различные типы пакетов и создают сложность обеспечения защиты. Подобная «запутанность», не свойственная DDoS-атакам, и их объем существенно возрастает, с лёгкостью переходя порог в 0,5 Тбит/с. Суммарно за 2018 год компания предотвратила около 32 000 DDoS-атак.

До внедрения DDoS Pack в ServicePipe были организованы меры защиты, сконцентрированные вокруг центра очистки трафика и точки присутствия в магистральном узле ММТС-9. Однако, к данной локации можно было подключить клиентов, которые находились на этом магистральном узле. Чтобы обеспечить защиту остальным компаниям, клиенту необходимо было своими силами обеспечить канал до точки присутствия, что подразумевало дополнительные финансовые расходы и временные затраты на организацию, непозволительные в условиях частоты и скорости DDoS-атак.

Артем Избаенков отметил: «За годы работы с разнопрофильными клиентами, у нас сложилась широкая экспертиза в области защиты от DDoS-атак. В ответ на растущий спрос на рынке мы разработали решение, которое можно внедрять совместно с крупными операторами. Первый опыт с Telecom Биржей, инфраструктура которой подошла для реализации подобного проекта, сложился успешно. Мы открыты к сотрудничеству с другими партнерами, чтобы предложить клиентам новую по уровню качества и удобства защиту от кибератак».

Александр Вахтин, соучредитель «Telecom Биржи», отметил: «Как инфраструктурный IT-партнер, мы стремимся комплексно решать проблемы наших клиентов. Один из главных ресурсов для этого — надежная и безопасная оптоволоконная сеть, поэтому часть услуг мы предоставляем на ее базе. В данном случае, выступив партнером ServicePipe, мы воспользовались возможностями сети для реализации проекта, который повысит кибербезопасность в том числе и наших клиентов».