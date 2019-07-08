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DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК

Безопасность Техническая защита

ФСТЭК России подтвердил результаты испытаний (инспекционного контроля) актуальной версии программного комплекса DeviceLock DLP Suite 8 - одной из ведущих российских систем борьбы с утечками данных. Срок действия Сертификата Соответствия №3465 от 5 ноября 2015 года продлен до 5 ноября 2023 года.

Сертификация была проведена в рамках инспекционного контроля согласно действующим нормативно-правовым актам ФСТЭК России и, в частности, «Требованиям к средствам контроля съемных машинных носителей информации» (ФСТЭК России, 2014). По результатам испытаний программный продукт DeviceLock 8 DLP Suite признан соответствующим 4 классу защищенности средств контроля подключения съемных машинных носителей информации, 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей, а также требованиям к функциям контроля содержания передаваемой информации (DLP).

Обновленный сертификат подтверждает, что DeviceLock 8 DLP Suite может использоваться в составе автоматизированных систем до класса защищенности 1Г, а также в ИСПДн, ГИС, системах управления производственными и технологическими процессами, обрабатывающих конфиденциальную информацию любых классов (уровней) защищенности. При работе DeviceLock DLP может осуществлять меры защиты, связанные с применением съемных носителей информации, контролем содержания данных, передаваемых из информационной системы, а также исключением неправомерной передачи информации.

Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян отметил: «Сертификация ФСТЭК важна для нас, так как позволяет предлагать наше решение государственным структурам и коммерческим компаниям, работающим с конфиденциальной информацией. Все эти структуры, судя по состоянию рынка «пробива» и появляющимся в продаже базам с сотнями тысяч записей клиентских данных, крайне нуждаются в эффективном DLP-решении».

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