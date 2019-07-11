«Ростелеком-солар» выпустил новую версию Solar appScreener с поддержкой языка «1С»

«Ростелеком-солар» выпустил новую версию анализатора защищенности приложений Solar appScreener, которая теперь поддерживает 29 языков программирования, в том числе популярный в России язык приложений «1С». Кроме того, в Solar appScreener были добавлены ссылки на уязвимости в реестре банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК.

«Благодаря поддержке языка "1С" новая версия нашего анализатора может выявлять уязвимости и НДВ в приложении, с которым работают практически все российские организации, – "1С. Предприятие". При этом на каждом конкретном предприятии используются кастомизированные конфигурации этого ПО, которые реализуются многочисленными партнерами "1С". В процессе разработки модификаций и новых версий в приложение могут быть случайно внесены уязвимости или умышленно заложены НДВ», – отметил Даниил Чернов, руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-солар».

Кроме того, Solar appScreener 3.2 поддерживает язык программирования VBA – Visual Basic для приложений. Этот язык встроен в линейку продуктов Microsoft Office, включая версии для Mac OS, а также во многие другие программные пакеты (AutoCAD, CorelDRAW, бухгалтерские и финансовые программы). VBA активно используется разработчиками, поскольку позволяет вносить изменения в приложения. Теперь пользователи анализатора могут осуществлять проверку приложений на VBA, предназначенных для управления производством, технической поддержки, торговли, строительной инженерии, телефонии, обработки данных, управления потоками документов, финансового обслуживания, юридической поддержки, медицины.

Также версия Solar appScreener 3.2 поддерживает популярный фреймворк ASP.NET, который сейчас активно применяется при разработке веб-приложений и базируется на веб-сервисах, программной инфраструктуре и модели программирования Microsoft. На ASP.NET реализован ряд востребованных высоконагруженных приложений.

Помимо поддержки 29 языков программирования, что, по заявлению разработчика, на сегодняшний день превосходит возможности всех конкурирующих решений, в новой версии пользователям доступны ссылки на соответствующие уязвимости в реестре банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК с возможностью их выгрузки в отчеты. Это важно для специалистов, которые работают с уязвимостями в российском ПО, так как в международных реестрах уязвимостей типа CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) эти уязвимости могут отсутствовать. А также для офицеров безопасности, занимающихся защитой ГИС, ИСПДн и АСУ ТП на объектах КИИ. На сегодняшний день в банке данных ФСТЭК содержится порядка 22 тыс. записей, полторы сотни из которых не представлены в базе CVE.