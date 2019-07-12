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Acronis выпустил систему для киберзащиты SAP HANA

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Acronis, разработчик решений в области кибербезопасности, объявил, что система резервного копирования и восстановления данных Acronis Backup теперь поддерживает формат данных SAP HANA.

Компании и корпорации по всему миру сталкиваются с необходимостью хранения все возрастающих объемов информации, и подчас они хранят больше информации в своих ЦОДах, чем на конечных устройствах. Круглосуточно новые данные поступают из огромного количества источников, в самых различных форматах и на разных платформах.

Для достижения гибкости в обработке данных и увеличения эксплуатационной эффективности более 27 тыс. предприятий, по данным Acronis, выбирают базы данных SAP HANA. Значительный объем данных, а также постоянно ведущийся в режиме реального времени анализ процессов требуют надежной защиты, регулярного резервного копирования и возможности быстрого восстановленияв случае необходимости. Теперь, благодаря системе Acronis Backup со встроенной поддержкой SAP HANA, защитить важные данные стало еще проще и быстрее.

SAP HANA является новой платформой, поддержка которой встроенна в Acronis Backup, помимо более чем двадцатью платформами для физических, виртуальных, прикладных, облачных, мобильных и пользовательских систем. Более того, поддержка резервного копирования и восстановления данных SAP HANA является первым шагом к созданию глубокой интеграции сервисов киберзащиты Acronis и решений SAP HANA для управления данными.

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