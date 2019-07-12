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ZTE открыла Европейскую лабораторию по вопросам кибербезопасности в Брюсселе

Безопасность Стратегия безопасности Госрегулирование Интеграция Электроника

ZTE, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, открыла Европейскую лабораторию по вопросам кибербезопасности в Брюсселе, Бельгия.

Расположенная в административном и политическом центре Европейского союза, Европейская лаборатория по вопросам кибербезопасности предоставит расширенный доступ к внешней проверке безопасности продуктов, сервисов и операционных процессов ZTE, а также будет содействовать внешнему сотрудничеству компании в области безопасности с заинтересованными сторонами.

Открытие лаборатории в Брюсселе еще одна составляющая инициативы ZTE по обеспечению прозрачности своей деятельности. Так, в мае 2019 г. компания запустила две другие лаборатории по вопросам кибербезопасности – в Нанкине (Китай) и Риме (Италия).

На базе лаборатории реализуются четыре направления, включая проверку исходного кода, проверку документов, тестирование черного ящика и тестирование на защиту от несанкционированного доступа. Кроме этого, в лаборатории ZTE планирует проводить глубокие исследования в области безопасности в партнерстве с ведущими в отрасли организациями по информационной безопасности.

На церемонии открытия присутствовали представители Европейской комиссии и Европейского совета, а также операторов связи, GSMA и других отраслевых ассоциаций.

«Первостепенная задача Европейской лаборатории ZTE по вопросам кибербезопасности заключается в том, чтобы предоставить глобальным клиентам, регулирующим органам и другим заинтересованным сторонам большую прозрачность посредством проверки и коммуникации, – отметил Чжун Хун, директор по безопасности ZTE. – Безопасность для отрасли ИКТ не может охраняться одним единственным поставщиком или одним единственным оператором связи. ZTE готова принимать активное участие в обеспечении безопасности отрасли наряду со своими клиентами и всеми другими заинтересованными сторонами».

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