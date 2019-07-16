Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

«Интеллектуальная безопасность» автоматизировала управление инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке

Безопасность Интеграция Внедрения ИТ в банках

«Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), резидент «Сколково», завершила проект автоматизации процессов управления инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке.

В рамках проекта был сформирован и автоматизирован процесс обработки инцидентов информационной безопасности с учетом специфики бизнес-процессов банка, а именно: реализована база активов банка с ролевым разделением доступа к информации об активах; реализован процесс управления активами банка; реализованы операционные и аналитические отчетные материалы.

Кроме того, расширены границы системы мониторинга банка на базе SIEM-системы: установлены и настроены новые узлы инфраструктуры мониторинга; подключены ключевые источники событий информационной безопасности; реализованы правила выявления инцидентов информационной безопасности.

Владимир Солонин, директор по информационной безопасности СДМ-банка, сказал: «Автоматизация в вопросах кибербезопасности выходит на первый план, поскольку роботизированные инструменты реагирования позволяют в режиме 24х7 обеспечивать должный уровень защиты информации. Одним из важных шагов в направлении автоматизации стало выстраивание процесса, охватывающего базовые принципы управления инцидентами кибербезопасности с целью дальнейшего снижения риска человеческого фактора и ошибок сотрудников, вовлеченных в реагирование на инциденты кибербезопасности, а также с целью высвобождения времени квалифицированного персонала от рутинных операций для выполнения более экспертных задач».

Руслан Рахметов, генеральный директор компании «Интеллектуальная безопасность», сказал: «Благодаря командной работе с банком удалось построить рабочий процесс управления инцидентами кибербезопасности и управления активами. Это основополагающие факторы работоспособности центра мониторинга и начало его успешного развития в вопросах обеспечения соответствия стандартам кибербезопасности и лучшим практикам в этой области».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» кластера информационных технологий фонда «Сколково», отметил: «Банковские учреждения – финансовый институт, который оказывает ключевое влияние на функционирование реальной экономики в масштабах всей страны. Поэтому важность максимально полного обеспечения безопасности их информационных активов сложно переоценить. Вызывает большое удовлетворение тот факт, что резидент "Сколково" компания "Интеллектуальная безопасность" обеспечивает поддержку СДМ-банку и другим заметным игрокам финансовой отрасли в решении столь важной задачи, как автоматизация процессов управления кибербезопасностью».

Другие материалы рубрики

В немецких школах запрещают Microsoft Office 365

Найден способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут. Видео

Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение

Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы

Скрытый в WhatsApp троян заразил 25 млн смартфонов на Android

Microsoft готовит Windows 10, в которую можно проникнуть без пароля

Техника

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии