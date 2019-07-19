«Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных сред

«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию приложения «Kaspersky Security для виртуальных сред | Лёгкий агент», входящего в состав решения Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. Помимо улучшения защитных функций, в продукте были оптимизированы возможности развёртывания, а также добавлена поддержка новых виртуальных платформ и гипервизоров. Решение теперь может эффективно защищать даже очень крупные инфраструктуры – до 100 тысяч виртуальных машин – без воздействия на производительность виртуальных серверов и рабочих станций.

Для того чтобы организации могли получить доступ к качественной защите виртуальных систем вне зависимости от используемой платформы виртуализации, «Лаборатория Касперского» постоянно расширяет набор поддерживаемых гипервизоров. Так, обновлённый «Kaspersky Security для виртуальных сред | Лёгкий агент» совместим с ещё двумя платформами: Huawei FusionSphere и Скала-Р. Кроме того, теперь приложение поддерживает динамические теги VMware NSX, которые позволяют быстрее реагировать на инциденты на виртуальных машинах или даже полностью предотвращать их.

С целью оптимизировать развёртывание решения в крупных средах в новой версии Kaspersky Security для виртуальных сред | Лёгкий агент был усовершенствован алгоритм обнаружения и выбора виртуальных устройств безопасности (Security Virtual Machine – SVM) для установки лёгкого агента. Это не только ускоряет внедрение, но также автоматизирует процесс распределения нагрузки на виртуальные машины.

В новой версии решения предусмотрена поддержка разделения доступа по ролям (role-based access control – RBAC) – то есть определённые права предоставляются конкретному администратору или выбранным типам сотрудников. Такой подход позволяет оптимизировать управление системой безопасности виртуальной инфраструктуры в крупномасштабных средах с большим количеством пользователей.

Обновлённое приложение предоставляет дополнительные возможности защиты для виртуальной инфраструктуры. Так, теперь для контроля запуска программ можно использовать режим чёрного списка, с помощью которого можно заблокировать запуск определённых приложений на виртуальных машинах. Также можно проверять на наличие угроз защищённый трафик https. А совершенствование функции защиты от эксплойтов предотвратит возможность использования уязвимостей для проникновения вредоносного ПО в виртуальные среды и повышения привилегий.

«Kaspersky Security для виртуальных сред | Лёгкий агент» теперь полностью совместим со специализированным решением для защиты рабочих мест и эффективного реагирования на инциденты Kaspersky Endpoint Detection and Response (Kaspersky EDR). В совокупности оба этих продукта дают возможность ещё лучше контролировать ситуацию с кибербезопасностью в наиболее уязвимых местах – на рабочих станциях, в том числе виртуальных, а также на серверах.

«Виртуальные и облачные инфраструктуры всё больше привлекают современный бизнес своей гибкостью и доступностью. И если для компании в целом виртуальная среда – это преимущество, то для специалистов по кибербезопасности она нередко является источником дополнительной «головной боли». И мы понимаем их: чем сложнее и масштабнее IT-инфраструктура, тем больше времени, сил и ресурсов нужно для поддержания её работоспособности и безопасности. Вот почему мы так много внимания уделяем не только защитным возможностям нашего решения для виртуальных сред, но и удобству его использования – в частности лёгкости развёртывания, масштабирования и управления, совместимости с популярными платформами», – отметил Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

Подробнее о возможностях решения «Kaspersky Security для виртуальных сред | Лёгкий агент» можно узнать здесь.