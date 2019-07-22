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Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM

Безопасность Техническая защита

Экперты центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) исследуют активность злоумышленников из RTM с 2018 года. Интересы кибергруппы шире, чем только финансовые компании: например, их атаки затрагивают также сферу промышленности. При этом, вместе с известными группировками Cobalt и Silence, RTM входит в тройку самых активных кибергруппировок, атакующих российских финансовый сектор. Преступники стремятся получить контроль над счетами атакуемых организаций и похитить находящиеся на них средства.

Для получения доступа в корпоративную сеть группировка использует фишинговые рассылки. По данным PT Expert Security Center, за 2018 год группировка провела 59 атак. С начала 2019 года было зафиксировано еще 45 атак. Эксперты PT Expert Security Center изучили формат фишинговых рассылок кибергруппировки RTM и выяснили, что в качестве одного из центров управления злоумышленники использовали домены в зоне .bit. Это специальная зона, созданная на базе блокчейна Namecoin, выступающего в роли альтернативного регистратора имен DNS.

Изучив особенности архитектуры блокчейна, эксперты PT Expert Security Center сумели разработать алгоритм отслеживания регистрации новых доменов группировки и смены их IP-адресов. Это позволило уведомлять кредитно-финансовые организации о новых управляющих серверах c небольшой задержкой после начала их использования злоумышленниками. «Проведенное исследование позволило нам выявлять признаки планируемой атаки до фишинговой рассылки, — сказал директор экспертного центра безопасности PT Expert Security Center Алексей Новиков. — Этого достаточно, чтобы заблокировать обновившиеся IP-адреса группировки. Даже если рассылаемое в письмах вредоносное ПО попадет в сеть организации, злоумышленники не смогут с ним связаться и контролировать его».

Эксперты PT Expert Security Center не в первый раз разоблачают активность кибергруппировок. Весной 2019 года было опубликовано исследование деятельности группировки TaskMasters, атакующей российские промышленные компании, до этого обнаружена группировка ICEFOG, выявлен ряд APT на государственные и частные компании, расследованы действия группировки Cobalt. Только за 2018 году эксперты Positive Technologies провели более пятидесяти расследований киберинцидентов.

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