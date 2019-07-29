Qrator Labs нейтрализовала DDoS-атаки на телеканал «Дождь»

Qrator Labs подтвердила проведение DDoS-атаки на сервер телеканала «Дождь» 27 июля 2019 года, о чем ранее сообщала редакция ресурса. Qrator Labs приводит подробные данные по совершенной атаке на одно из ведущих медиа страны.

С 17:08 по 19:54 по московскому времени специалисты Qrator Labs зафиксировали серию DDoS-атак на сервер «Дождя». Сеть Qrator успешно отфильтровала нелегитимный трафик, заблокировав около 800 IP-адресов. Атаки были организованы на уровень приложений (L7), скорость в пике достигала 2 гигабит в секунду. Сайт «Дождя» при этом был постоянно доступен для посетителей.

Подобные атаки нередко совершаются как на СМИ, так и на финансовые организации, сайты электронной коммерции и иные интернет-ресурсы. Хотя скорости многих современных атак уже достигают нескольких терабит в секунду и могут в тысячу раз превышать показатели, зарегистрированные в ходе атаки 27 июля, атаки прикладного уровня опасны тем, что создают нагрузку не только на каналы связи, но и непосредственно на хостинг-серверы сайтов.

«Мы регулярно наблюдаем прикладные атаки такого объёма на различные сайты и приложения. Когда общество проходит через «турбулентные» точки в своем развитии, в наиболее острые моменты политической жизни страны, всплески DDoS-атак неизбежны. Как правило, именно медиа являются основной мишенью при повышении политической напряженности, поэтому нападение на «Дождь» было вполне закономерным», – сказал Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs.