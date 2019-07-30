Smartdeal внедряет решение по выпуску электронной подписи на базе «Криптопро DSS»

Разработчик платформы по электронному взаимодействию с Росреестром – Smartdeal – объявил о заключении договора с удостоверяющим центром «Айти мониторинг». Новое соглашение позволяет внедрить единственную сертифицированную ФСБ облачную УКЭП (электронную подпись) на базе «Криптопро DSS», которая позволит застройщикам и банкам обезопасить регистрацию сделок с недвижимостью в электронном виде.

Принципиальное отличие решения «Криптопро DSS» от других облачных подписей заключается в том, что использование УКЭП, подтверждение подписания документов происходит в приложении «Криптопро myDSS» непосредственно на смартфоне клиента, при этом клиент может ознакомиться с документом перед его подписанием. Кроме того, в отличие от других облачных УКЭП, которые, как правило, привязаны к одному сервису, выпущенную с помощью Smartdeal электронную подпись можно использовать на портале gosuslugi.ru.

Весной 2019 г. безопасность использования электронной цифровой подписи в сделках с недвижимостью была поставлена под сомнение после неподтвержденного факта мошенничества с идентификацией клиента при получении электронной подписи. После этого ряд застройщиков приостановил использование цифровых электронных подписей. Отказ от цифровых инструментов ведет рынок обратно к дорогим и неэффективным процессам, отмечают в Smartdeal. Заключив договор и завершив работы по интеграции с удостоверяющим центром «Айти мониторинг», Smartdeal отвечает на растущие требования рынка в безопасности и качестве решений для электронной регистрации.

«Усиленная электронная подпись, выпущенная с помощью решения "Криптопро DSS", использует сертифицированные ФСБ криптографические средства защиты, что важно для крупных компаний, компаний с госучастием и самых требовательных клиентов из финансового сектора, – отметил Алексей Макаров, генеральный директор компании-разработчика Smartdeal. – В отличие от других регистрационных сервисов с собственным УЦ, мы реализовали отказоустойчивое решение сразу с двумя независимыми удостоверяющими центрами, выводя безопасность электронных сделок с недвижимостью на новый уровень».