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Acronis стал технологическим партнером гоночной команды Roush Fenway Racing

Безопасность Новости поставщиков Бизнес

Команда Roush Fenway Racing объявила о заключении соглашения o партнерстве сроком на три года с компанией Acronis, специализирующейся на разработке локальных и облачных решений для резервного копирования, аварийного восстановления, безопасной синхронизации и совместного использования файлов, а также доступа к данным.

Это многолетнее сотрудничество будет включать в себя как технологическое, так и маркетинговое партнерство, поскольку Roush Fenway будет активно использовать инструменты Acronis для совершенствования своей работы во время гонок. Бренд Acronis дебютирует на гонках на трассе Уоткинс-Глен в августе, выступив в качестве основного партнера машин Ford Mustang Райана Ньюмена и Рики Стейнхауса-младшего на знаменитых соревнованиях в штате Нью-Йорк.

Кроме того, компания станет основным партнером машины Ньюмена Ford No. 6 на популярной ночной гонке в Бристоле (17 августа) и на гонке "Monster Mile" в Дувре (6 октября).

«Мы рады, что Acronis стал нашим партнером и с нетерпением ждем возможности установить решения компании на обе наши машины на трассе Уоткинс-Глен, — сказал Райан Ньюмен. — Компания Acronis задает стандарты в сфере киберзащиты, и мы рассчитываем на совместную плодотворную работу как в сфере маркетинга, так и в области технологий».

Кроме того, это партнерство поможет расширить технологические возможности Roush Fenway благодаря сервисам резервного копирования и аварийного восстановления, современным системам обмена данными, а также имитационным моделям вычислительных ресурсов.

При разработке своих решений специалисты Acronis учитывают пять векторов киберзащиты — обеспечение сохранности, доступности, конфиденциальности, подлинности и безопасности данных (SAPAS). Этот подход помогает компании обеспечивать киберзащиту. Как следствие, в настоящий момент Acronis является приоритетным технологическим партнером различных автогонок, включая Формулу-1, Формулу Е и NASCAR.

Именно эти решения помогут Roush Fenway Racing обеспечить сохранность и безопасность ее систем, приложений и данных — как на трассе, так и во время техобслуживания. В то же время Acronis сможет продемонстрировать свои возможности и обеспечить рост своего бизнеса по всему миру.

«Технологии Acronis соответствуют требованиям эффективности и надежности, которые предъявляются автогоночными командами высшего уровня. Благодаря этому партнерству Acronis даст Roush Fenway Racing возможность сосредоточиться на совершенствовании своих машин и на достижении высоких результатов на гоночных трассах, не волнуясь за безопасность данных. Мы с нетерпением ждем этого длительного и успешного сотрудничества», — отметил Дэн Хейвенс, директор по росту компании Acronis.

«Мы рады объявить о заключении соглашения о партнерстве с компанией Acronis, — заявил президент Roush Fenway Стив Ньюмарк. — Acronis является мировым лидером в сфере киберзащиты и аварийного восстановления данных, и мы очень рады тем возможностям, которые партнерство с этой компанией откроет нашей команде».

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