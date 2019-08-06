Eset раскрыла детали атаки на военные ведомства Венесуэлы

Международная антивирусная компания Eset изучила атаки киберпреступной группировки Machete на госструктуры Латинской Америки. По данным компании, основная цель хакеров — кибершпионаж, при этом особое внимание уделяется поиску данных о дислокации военных объектов.

Весной 2019 г. эксперты Eset зафиксировали более 50 зараженных компьютеров, которые регулярно связывались с C&C-сервером злоумышленников. Большинство атакованных компьютеров принадлежат вооруженным силам Венесуэлы. Под удар попали и другие госучреждения, включая полицейские и образовательные структуры.

Эксперты Eset изучили новую версию набора вредоносных инструментов Machete. Злоумышленники регулярно модифицируют свое ПО и вносят изменения в механизмы распространения.

Способ заражения выглядит следующим образом: потенциальная жертва получает письмо со ссылкой или вложенным документом. При этом рассылка вредоносных сообщений носит точечный характер — письма получает ограниченное число лиц.

В качестве приманки выступают документы, хорошо известные в армейских кругах — например, радиограммы. Злоумышленники также используют профессиональный сленг, что заставляет получателей фишингового письма поверить в обман.

Атака начинается с запуска самораспаковывающегося файла и установки бэкдор-компонентов. Один из них представляет собой шпионский модуль, который копирует и шифрует документы, делает скриншоты экрана, определяет геолокацию, скачивает историю браузера и перехватывает введенный с клавиатуры текст.

Каждые десять минут украденные данные передаются на C&C-сервер.

«Операторы Machete используют эффективные методы фишинг-атаки. За время киберкампаний, нацеленных на латиноамериканские страны, они собрали достаточно информации и усовершенствовали свою тактику, чтобы успешно замаскировать фишинговые письма под рабочие коммуникации», — сказал исследователь Eset Матиас Поролли.

Киберпреступники из группировки Machete ведут деятельность как минимум с 2010 г. В ходе изучения набора инструментов для кибершпионажа эксперты Eset пришли к выводу, что группировка является испаноговорящей: исходные коды содержат ряд терминов на испанском языке.