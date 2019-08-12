Dataline запустила услугу резервного копирования Office 365

Dataline объявила о запуске услуги резервного копирования Office 365. В рамках сервиса клиент получает готовое решение по резервному копированию и восстановлению Office 365, включая приложения Exchange Online, Sharepoint Online, Onedrive для бизнеса.

Клиентам будет доступна настройка индивидуального плана резервного копирования. Резервные копии хранятся в защищенном периметре дата-центра уровня Tier III на территории России.

Сервис предусматривает возможность точечного восстановления отдельных объектов приложений: электронных писем, документов, сайтов и библиотек Sharepoint, учетных записей, файлов и папок в Onedrive. В случае аварии при наличии ПО Veeam клиент сможет сам восстановить данные или передать их на восстановление специалистам Dataline. Восстановление данных возможно на площадке клиента или на инфраструктуре Dataline.

Сервис работает на базе Veeam Backup. Как отмечают в Dataline, детальный SLA гарантирует копирование с частотой один раз в день, круглосуточную поддержку и доступность сервиса на уровне 99,95%.