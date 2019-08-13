RCNTEC обновила систему мониторинга ИБ Complaud

RCNTEC объявила о выпуске обновлениы системы мониторинга информационной безопасности Complaud. В релизе 1.14 добавлены графики, показывающие динамику состояния информационной безопасности инфраструктуры.

Теперь в базе Complaud хранятся ежедневные срезы основных параметров защищенности сканируемой инфраструктуры.

«По этим отчётам можно одним взглядом понять куда мы движемся в плане улучшения защищённости нашей инфраструктуры. Видно, как увеличивается общее количество уязвимых серверов, когда производители ПО публикуют уязвимости и как оно падает по мере того, как администраторы устраняют уязвимости. Становимся мы более защищенными или сдаём позиции и надо ускорить устранение уязвимостей», - сказал Антон Русанов, заместитель руководителя направления ЦОД компании RCNTEC.

Система Complaud предназначена для непрерывного контроля в режиме 24х7 уязвимостей и проверки соответствия инфраструктуры стандартам информационной безопасности.

Complaud обнаруживает более 32 тыс. известных уязвимостей информационной безопасности.

Базы данных уязвимостей Complaud регулярно обновляются по мере публикации уязвимостей компаниями производителями ПО.

Для малого бизнеса есть возможность бесплатно использовать систему как сервис.