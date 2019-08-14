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«Лаборатория Касперского» проанализировала динамику спам-звонков

Безопасность Техническая защита

По данным «Лаборатории Касперского», спамерские звонки ежемесячно получают примерно три из четырёх владельцев смартфонов в России (72%). Чаще всего спамеры звонят в четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами.

Наиболее распространённые спамерские звонки — с предложениями займов и кредитов. В отдельных регионах (Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях) доля таких звонков достигает больше половины всего телефонного спама, но и в остальных она не опускается ниже одной трети.

В топ нежелательных входят звонки от коллекторов; рекламные звонки; предложения рискованных финансовых операций и инвестиций. Наиболее высокая доля коллекторских звонков в Краснодарском крае и Ростовской области — более 17%. Телефонные социологические опросы в целом менее распространены, но, например, в Санкт-Петербурге с ними связан почти каждый десятый спам-звонок (9%).

«Телефонный спам весьма раздражает абонентов, регулярно получающих звонки с незнакомых номеров с нерелевантными предложениями. Мы подсчитали, что с вероятностью 70% звонок человеку с неизвестного номера окажется спамерским. Вот почему сегодня востребованы решения, позволяющие определить, кто звонит, не поднимая трубку: они помогают избежать лишних разговоров, особенно когда вы заняты», — отметил Дмитрий Волгин, старший системный аналитик «Лаборатории Касперского».

Для защиты от телефонного спама и мошенничества «Лаборатория Касперского» предлагает решение Kaspersky Who Calls. Программа позволяет сразу узнать, кто звонит с незнакомого номера. В зависимости от операционной системы решение прямо во время звонка показывает название организации/владельца номера и категорию звонка: «займы», «служба доставки» и т.д., а также уведомляет, были ли жалобы на спам с этого номера. При этом Kaspersky Who Calls не запрашивает мобильный номер пользователя и не индексирует его личные данные.



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