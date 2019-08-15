МКБ внедрил систему обучения сотрудников противодействию киберугрозам

Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о внедрении системы обучения сотрудников противодействию киберугрозам.

В рамках этой системы, которая охватывает всех сотрудников банка, действуют три основные программы: учения по кибербезопасности, регулярное информирование о новых выявленных схемах и технологиях кибермошенников, а также тестирование сотрудников.

Особое внимание уделяется противодействию фишинговым рассылкам, вирусам-шифровальщикам, схемам и принципам социальной инженерии, употребляемым мошенниками.

«Сегодня, когда преступность в финансовой сфере все более смещается в информационную плоскость, мы стремимся максимально повысить информированность сотрудников, обучить их, как правильно противостоять возникающим киберрискам. Внедренная в МКБ система обучения полностью создана силами нашего департамента и уже показала свою эффективность: сотрудники банка стали внимательнее относиться к внешним электронным письмам, вложениям и ссылкам, чаще сообщать о подозрительных активностях», – сказал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.