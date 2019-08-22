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Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ»

Infowatch и «Аладдин Р.Д.», российские разработчики продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функционирования DLP-системы Infowatch Traffic Monitor и защищенного служебного носителя информации «Jacarta SF/ГОСТ» подтверждены соответствующим протоколом от 15 августа 2019 г.

К стратегическим направлениям группы Infowatch относится контроль информационных потоков, обеспечиваемый комплексным решением Infowatch Traffic Monitor для выявления утечек конфиденциальных данных и снижения рисков финансовых и репутационных потерь.

«Ключевые заказчики высоко оценили результат нашей совместной деятельности, бесконфликтное функционирование защищенного служебного носителя "Jacarta SF/ГОСТ" с Infowatch Traffic Monitor позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности при работе с корпоративной информацией. Мы активно работаем в направлении импортонезависимости, поэтому интеграция с российскими разработками является важным условием развития на отечественном рынке», – отметил руководитель отдела развития продуктов Infowatch Андрей Арефьев.

USB-токены «Jacarta SF/ГОСТ» являются одной из последних разработок компании «Аладдин Р.Д.», обеспечивают безопасное хранение и отчуждение (перенос) информации ограниченного доступа, при этом доступ к информации может получить только авторизованный пользователь на авторизованном компьютере.

Олег Левенков, директор продуктового направления «Защищенные носители информации» компании «Аладдин Р.Д.», сказал: «Интеграция двух флагманских продуктов компаний-лидеров российского рынка информационной безопасности предлагает новые функциональные возможности, обеспечивая при этом высокий уровень защищенности информации. Надеемся на то, что созданное решение получит широкое распространение среди заказчиков на российском рынке».