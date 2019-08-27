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Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством

«Центр финансовых технологий» (ЦФТ), провайдер решений для участников финансового рынка России и СНГ, совместно с Group-IB, международной компанией, специализирующаяся на предотвращении кибератак, разработали новый сервис по защите от финансового мошенничества в системах интернет-банкинга. В рамках одного решения партнеры объединили технологии транзакционного и сессионного антифрода, что позволяет предотвращать любые типы атаки на клиентов банков, в том числе с использованием социальной инженерии, а также выполнять требования регулятора.

Компонентами совместного решения являются облачный сервис фрод-мониторинга FRAMOS компании Faktura.ru (входит в группу ЦФТ) и система проактивного обнаружения финансового мошенничества на всех устройствах клиента Group-IB Secure Bank. Интеграция транзакционного и сессионного антифрода позволяет комплексно подойти к защите денежных средств клиентов, а также оптимизировать отслеживание и блокировку мошеннических действий любого типа, в том числе, с использованием социальной инженерии.

FRAMOS сфокусирован на мониторинге транзакций, не соответствующих профилю клиента, выявлению нетипичных операций, а также блокировке операций по «черным спискам», предоставляемым ЦБ РФ. При этом гибкая настройка системы фрод-мониторинга позволяет учитывать особенности конкретного банка-партнера. В дополнение к классическому антифроду Group-IB Secure Bank выявляет вредоносную активность задолго до осуществления финансовой транзакции, анализируя поведение пользователя, параметры используемого для входа в интернет-банк устройства и индикаторы компрометации. Применяя поведенческий анализ, основанный на машинном обучении, совместно с технологией фингерпринтинга (цифровой «отпечаток» устройства), Secure Bank отслеживает использование украденных учетных данных, веб-инъекций, банковских троянов и других типов финансового мошенничества.

FRAMOS и Secure Bank обеспечивают защиту от мошеннических операций как внутри личного кабинета пользователей, так и на уровне ИТ-систем банка.

«Синергия транзакционного и сессионного антифрода позволила нам создать единый комплекс киберзащиты ДБО, который лишен недостатков каждого из подходов в отдельности, — сказал Павел Крылов, руководитель направления по развитию Group-IB Secure Bank. — Любой фрод требует подготовки: Secure Bank умеет выявлять признаки мошенничества на самой ранней стадии в режиме реального времени, позволяя обнаружить подозрительные сессии в приложении для мобильного банкинга на смартфоне или в интернет-банке на десктопе. Дополняя это классическим транзакционным антифродом, мы даем банкам возможность превентивно реагировать на любые модели угроз, включая массовые заражения или многоступенчатые атаки с использованием методов социальной инженерии, новые схемы с которыми появляются фактически каждый месяц».

Применение технологий ЦФТ и Group-IB позволяет удовлетворить требованиям регулятора и обеспечить выполнение закона 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств». Кроме того, технологии Secure Bank дают возможность выявить связи между учетными записями юридических лиц и используемыми устройствами, помогают обнаружить сети нелегального обналичивания денег и ухода от налогов, что позволяет обеспечить исполнение 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями вступил в силу 27 декабря 2018 г.).

«Объединяя усилия с Group-IB, мы сочетаем технологии, опыт и миллионы пользовательских кейсов по отработке различных типов киберугроз, — отметил Алексей Леонов, директор дирекции информационной безопасности группы ЦФТ. — Добавление сессионного антифрода к FRAMOS позволяет нам предложить банкам радикально новый подход к защите. Он обогащает нашу модель угроз анализом действий клиента и позволяет значительно глубже видеть то, что происходит на стороне пользователя. Выбирая совместное решение Faktura.ru и Group-IB, банки оптимизируют затраты административного, технического и финансового характера. Инвестиции в подключение каждой из систем по отдельности значительно превышают стоимость комплексного предложения, которое не только покрывает весь спектр киберугроз и финансового мошенничества, но и по умолчанию позволяет выполнить требования регулятора».

Весной 2019 г. международное аналитическое агентство Gartner включило Secure Bank в отчет Market Guide for Online Fraud Detection 2019, присвоив компании Group-IB статус надежного поставщика в категории «Решения по выявлению онлайн-мошенничества» (Representative Vendor in Online Fraud Detection).

Совместное решение ЦФТ и Group-IB предоставляется на бесплатное тестирование сроком на один месяц. Облачный принцип поставки решения позволяет сократить затраты на физическую часть инфраструктуры решения и запустить его в кратчайшие сроки. Продажей решения займется ЦФТ: в архитектуре облачного сервиса FRAMOS система Secure Bank будет предлагаться как дополнительный компонент кибербезопасности.