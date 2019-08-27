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«Ростелеком-солар» запустил новый продукт – шлюз безопасности Solar webProxy

«Ростелеком-солар», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, объявил о запуске на российском рынке нового продукта Solar webProxy, относящегося к классу SWG-решений (Secure Web Gateway – шлюзы веб-безопасности). С его помощью компании смогут контролировать доступ пользователей и приложений к веб-ресурсам, защититься от навязчивой рекламы во входящем веб-трафике, которая может содержать вредоносное ПО или незаметно собирать пользовательские данные.

Основными достоинствами нового продукта Solar webProxy являются широко развитая система аналитической отчетности, простое вертикальное и горизонтальное масштабирование решения, позволяющее легко наращивать его производительность. Кроме того, Solar webProxy может прозрачно расшифровывать HTTPS-трафик, позволяя проверять его не только с помощью антивирусов, как большинство SWG-решений, но и по ключевым словам посредством собственной политики. Максимальная эргономичность интерфейса и яркий дизайн призваны помочь пользователям легко и быстро освоить систему.

«Запуск Solar webProxy на российском рынке следует общемировому тренду динамичного развития рынка решений Secure Web Gateway. Solar webProxy обладает большим потенциалом, и мы считаем, что в будущем эта система способна стать лидером в своем классе. Среди ключевых преимуществ решения – высокая производительность, отказоустойчивость, масштабируемость, гибкая система отчетов и тесная интеграция с Solar Dozor – одной из самых популярных на российском рынке DLP-систем», – сказал директор по маркетингу и развитию продуктов и сервисов «Ростелеком-солар» Валентин Крохин.

В новом продукте представлен широкий инструментарий системы построения аналитических отчетов. Главная страница раздела «Статистика» разделена на три части: секцию «Типы отчетов» для построения отчетов по шаблонам, секцию «Сохраненные отчеты» с отображением ранее сформированных пользователем отчетов и возможностью их группировки по папкам, а также секцию «Рекомендованные отчеты» с предустановленными отчетами, готовыми к использованию. При построении отчетов по шаблонам пользователю необходимо самостоятельно задать список сотрудников, категории ресурсов, отчетный период и прочие метрики. Раздел «Рекомендованные отчеты» позволяет быстро сгенерировать наиболее распространенные отчеты без дополнительных настроек.

Благодаря визуализации с отчетами легко и удобно работать. Они являются интерактивными – их можно динамически перестраивать, изменяя диапазон времени прямо на графиках. Также можно оперативно переходить к более детальной информации (drill down), вплоть до записей журнала посещений веб-ресурсов, перехода на конкретный веб-ресурс или карточку сотрудника. Пользовательские отчеты кастомизируются по широкому набору параметров. Ими можно делиться с другими пользователями системы с соответствующими правами доступа.

Раздел интерфейса «Рабочий стол» содержит различные аналитические срезы по действиям сотрудников в интернете. Здесь же отображается информация о нагрузке на каждом узле системы, собранная по уникальным IP-адресам рабочих станций. Данные включают в себя сведения об IP-адресах, ФИО, количестве запросов и объеме трафика.

С информацией о посещаемых ресурсах и их категориях, разрешенных и заблокированных запросах, сработавших политиках безопасности и объеме потребляемого трафика можно ознакомиться в карточке сотрудника в разделе «Досье». Все данные сортируются по количеству запросов к тем или иным ресурсам, объему входящего и исходящего трафика.

Среди других преимуществ шлюза следует отметить легкую интеграцию Solar webProxy и DLP-системы Solar Dozor, что помогает выявлять утечки конфиденциальной информации, даже если она передается в зашифрованном виде. Также новый продукт поддерживает протоколы WCCP и PROXY для равномерного распределения нагрузки между фильтрами.