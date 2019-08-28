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Доходы Inoventica от продаж invGUARD по итогам полугодия выросли на 40%

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Группа Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2019 г. по данным совокупной неконсолидированной налоговой отчетности.

Совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica за отчетный период выросла на 3% в сравнении с аналогичным показателем в 2018 г. и составила порядка 140 млн руб. Значение показателя EBITDA осталось на уровне 25 млн руб. Чистая прибыль осталась устойчиво положительной.

Самым быстрорастущим направлением группы Inoventica остается информационная безопасность. Доходы, полученные компанией «Иновентика технолоджес» от реализации коммерческих инсталляций системы защиты от сетевых атак invGUARD, выросли на 40% относительно аналогичного показателя 2018 г. По состоянию на сегодня «Иновентика технолоджес» имеет более 40 успешных внедрений на сети заказчиков, в том числе: оператора ШПД из числа топ-2, магистрального оператора связи из топ-3, провайдера IaaS из топ-3, крупнейшей в России муниципальной транспортной компании, крупнейшего федерального грузопассажирского перевозчика, оператора МГ/МН фиксированной связи из топ-3, трех федеральных министерств. Компания наращивает присутствие на зарубежных рынках, в число которых на сегодняшний день входят Армения, Киргизия, Германия, Великобритания и Куба.

В отчетном периоде рост финансовых показателей продемонстрировало инфраструктурное направление группы, за которое отвечает компания «Коммуникации для инноваций». Увеличение выручки на 5% и чистой прибыли на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2018 г. было достигнуто благодаря подписанию ряда крупных контрактов с федеральными и межрегиональными операторами связи на предоставление транспортной ИКТ-инфраструктуры для построения гибридных облаков.

По сервисному направлению стабильность доходов обеспечивается реализацией проектов с крупными государственными и корпоративными заказчиками. Отдельно стоит отметить 900% рост продаж услуги «Виртуальный сервер на Linux с IPv6» на платформе виртуализации KVM, зафиксированный с начала 2019 г.

Введенные в эксплуатацию основные средства группы Inoventica на конец отчетного периода составили 700 млн руб. по первоначальной стоимости.

По состоянию на 28 августа 2019 г. обязательства по внешним для группы Inoventica кредитам и займам отсутствуют.



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