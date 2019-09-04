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Данные 2,5 миллионов клиентов Yves Rocher оказались в открытом доступе

Специалисты из vpnMentor смогли получить доступ к незащищенной базе данных, содержащей информацию о 2,5 млн канадских клиентов Yves Rocher. Она содержала имена, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и почтовые индексы. Там же содержалась информация о более чем 6 млн заказов клиентов, включая сумму транзакции, использованную валюту, дату доставки и местоположение магазина. Данные в открытом виде хранились на серверах французской консалтинговой компании Aliznet, оказывающей ИТ-услуги Yves Rocher.

Также эксперты обнаружили служебные данные Yves Rocher, в том числе: статистику трафика магазина, обороты и объемы заказов, описания продуктов и ингредиенты для более чем 40 тыс. продуктов, а также цены и коды продуктов. Эта информация, по мнению руководителя аналитического центра компании Zecurion Владимира Ульянова, может быть интересна конкурентам Yves Rocher, позволяя им оценивать продажи магазина, объемы заказов и другие торговые данные.

«Каждый заказ связан с уникальным идентификатором клиента. Используя скомпрометированные данные покупателей, мы смогли идентифицировать каждого человека, разместившего заказ», — отметили исследователи.

«Как показывает практика, привлечение к работе ИТ-подрядчиков зачастую кратно увеличивает возможность компрометации данных клиентов компании. В последнее время мы уже наблюдали несколько подобных инцидентов, когда, например, гиганты вроде Apple доверяли прослушку разговоров пользователей с помощью голосового помощника аутсорсинговой компании. К хорошему это не привело. Компаниям же могу порекомендовать оперировать клиентскими данными самостоятельно и использовать современные DLP-решения для предотвращения утечек информации», — отметил Владимир Ульянов.

Также команда vpnMentor обнаружила уязвимость API, позволяющую им получить доступ к приложению, созданному для сотрудников Yves Rocher компанией Aliznet. Используя идентификаторы сотрудников, обнаруженные в результате предыдущей утечки, хакеры могли войти в систему под видом персонала компании и получить еще больше данных о клиентах и их покупках.