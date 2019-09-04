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Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive

«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию своего решения для защиты облачной корпоративной почты Kaspersky Security для Microsoft Office 365: теперь продукт распознаёт и блокирует киберугрозы не только в сервисе Exchange Online, но и в хранилище OneDrive. Обновлённое решение использует эвристические методы, машинное обучение и другие технологи нового поколения для защиты электронной почты от программ-вымогателей и шифровальщиков, вредоносных вложений, спама, фишинга, а также ранее неизвестных угроз.

Облачное хранилище документов даёт организациям столь необходимые сегодня гибкость, оперативность и возможность вести дела в любое время и в любом месте. В то же время такой способ хранения корпоративной информации несёт с собой и потенциальные риски, поскольку среди большого количества файлов не всегда можно заметить что-то подозрительное. Более того, как показывают результаты опроса* «Лаборатории Касперского», две трети офисных работников в России (65%) с трудом могут вспомнить, что именно они добавили в общие облачные папки.

Kaspersky Security для Microsoft Office 365 предотвратит проникновение и распространение угроз в корпоративной почте и облачном хранилище. Решение фильтрует входящие и исходящие сообщения, проверяя их по множеству различных критериев. К примеру, обновлённый Kaspersky Security для MicrosoftOffice 365 способен распознать вредоносное вложение, даже если злоумышленник тщательно пытался замаскировать подлинные форматы и атрибуты файлов. А для борьбы с такой распространённой и опасной угрозой, как фишинг, решение применяет множество новейших технологий, включая нейросети: благодаря такому подходу можно выявить даже так называемой фишинг «нулевого часа», предотвратив тем самым утечку ценных корпоративных данных.

«Облачные хранилища, в частности OneDrive, – популярный и широко используемый в бизнесе инструмент. Но быстрый и лёгкий доступ к общим файлам есть не только у сотрудников, в облачные папки может проникнуть и вредоносное ПО. Так что этот ценный ресурс, как и любые другие активы компании, надо тщательно защищать. Наше специальное решение Kaspersky Security для Microsoft Office 365 позволяет организациям получать максимум преимуществ от сервисов совместной работы, не беспокоясь о целостности и защищённости хранимых в них данных», – отметил Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».