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Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ

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Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал первым в России учреждением высшего образования, запустившим охранное видеонаблюдение и систему распознавания лиц посетителей кампуса. Масштабный проект был реализован при поддержке Сбербанка, группы компаний «Технозрение» и компании VisionLabs.

Система предназначена для ведения круглосуточного мониторинга посетителей в учебных корпусах кампуса университета. Комплекс из камер видеонаблюдения и серверов для обработки видеопотоков и распознавания лиц развернут на платформе FASYSTEM. Платформа основана на технологии LUNA SDK компании VisionLabs и позволяет распознавать лица людей в реальном времени, а также сопоставлять их с базой данных ДВФУ.

Процесс работы системы распознавания лиц выстроен таким образом, что при каждом попадании лица в объектив камеры видеонаблюдения, дежурный Ситуационного центра ДВФУ получает информацию о людях (ФИО, место работы и фото), присутствующих в загруженной базе данных, а также о месте их обнаружения в текущий момент. У сотрудников Ситуационного центра имеется техническая возможность формировать списки и разделять людей из базы данных на группы — например, «студенты», «преподаватели», «административный персонал» и так далее.

«ДВФУ — крупнейший на Дальнем Востоке образовательный, исследовательский и инновационный центр, привлекающий талантливую молодежь, лучших ученых, высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа. Безусловно, внедрение передовых технологий идентификации личности значительно увеличит уровень безопасности студентов, сотрудников и гостей кампуса», – сказал ректор ДВФУ Никита Анисимов.

«Процесс распознавания происходит в несколько этапов. Система фиксирует на снимке изображение лица и преобразовывает его в набор уникальных символов — биометрический дескриптор, по которым происходит дальнейшее сравнение таких же дескрипторов из загруженной базы лиц. Полученный дескриптор не может быть преобразован обратно в исходное изображение лица, таким образом система максимально надёжна и защищена от кражи данных», – сказал генеральный директор компании-разработчика технологии распознавания лиц VisionLabs Александр Ханин.

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