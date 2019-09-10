Цифровые процессы
Как подключить МФУ к облаку и что это дает
Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Avast обнаружила в Google Play 937 приложений-фонариков, которые злоупотребляют доступом к личным данным

ПО Софт Безопасность Пользователю

Компания Avast обнаружила, что приложения для фонариков для ОС Android запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к разным функциям и данным смартфонов. С помощью мобильной собственной платформы для анализа угроз apklab.io специалисты Avast проанализировали 937 приложений для фонариков в Google Play Store. Исследователи рассматривали как те приложения, которые до сих пор доступны в Google Play Store, так и те, которые когда-либо появлялись в магазине. Согласно результатам, 408 приложений запрашивают до 10 разрешений, 267 — от 11 до 49 разрешений, а 262 приложения запрашивают от 50 до 77 разрешений.

Приложения действительно могут запрашивать разрешения для доступа к данным или некоторым функциям на устройствах, которые им необходимы для работы. Например, приложению фонарика необходим доступ к вспышке телефона, чтобы использовать ее как подсветку. Однако многие приложения запрашивают доступ к большему количеству данных, чем им действительно нужно.

«Смысл некоторых разрешений, запрашиваемых приложениями-фонариками, которые мы изучали, действительно трудно объяснить. Например, запись звука, которую запросили 77 приложений, или список контактов, который зачем-то нужен 180 приложениям. Самое необычное в этом списке — возможность записывать контакты: 21 приложение-фонарик хотело получить его. Приложения-фонарики, которые мы рассмотрели, являются лишь примером того, как даже самые простые приложения могут получить доступ к приватной информации. Часто к личным данным получают доступ не только разработчики приложений, но и рекламодатели, с которыми они работают, чтобы монетизировать эти сведения. Политики конфиденциальности для разработчиков, к сожалению, не являются исчерпывающими, поскольку во многих случаях политики конфиденциальности, относящиеся к третьим сторонам, тесно переплетены», – отметил Луис Корронс, ИТ-евангелист в Avast.

avast.jpg

Топ 10 приложений в Google Play, которые запрашивают больше всего разрешений

Не очень ясно, как стоит отмечать приложения, которые запрашивают много разрешений — как вредоносные или только как потенциально опасные. Приложения действительно могут просить дать доступ к самым разным функциям или данным смартфона — но это не означает, что приложение вредоносное.

Кроме того, пользователь сам решает, давать доступ к той или иной функции или нет. Поэтому крайне важно, чтобы пользователи тщательно проверяли разрешения, запрашиваемые приложением, перед его установкой. Кроме того, пользователи должны внимательно ознакомиться с политикой и условиями конфиденциальности, а также с отзывами пользователей на странице загрузки приложения.

Другие материалы рубрики

Автором знаменитых ботнетов оказался хакер-аутист

Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды

Десятки тысяч корпоративных серверов по всему миру можно захватить, подмонтировав виртуальную флэшку

Силовики уничтожили знаменитый форум неумелых русских хакеров

«Касперский» не смог запретить бывшим разработчикам продавать запатентованное им ПО

Смартфоны Samsung, Huawei, LG и Sony можно взломать, прислав одно SMS

Техника

Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

7 лучших умных часов: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ в транспортной отрасли 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики ИТ в транспортные компании

Технология месяца

Что нужно знать о развитии СУБД: от «Спутника» до наших дней

Какие задачи решают системы управления базами данных сейчас и какие готовы решать в будущем?

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии