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«Лаборатория Касперского»: этим летом дети впервые заинтересовались радиацией

Безопасность Пользователю

Как выяснила «Лаборатория Касперского», в эти летние каникулы российских детей в интернете больше всего интересовало видео на YouTube, новые сериалы и фильмы, а также музыка и общение в социальных сетях.

Существенную долю времени в интернете они также потратили на изучение ассортимента онлайн-магазинов. А вот всевозможными неподходящими темами типа эротики и порно, алкоголя и наркотиков, насилия и азартных игр, дети интересовались гораздо меньше, чем этого традиционно опасаются родители.

Проанализировав анонимизированые поисковые запросы детей, эксперты «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что этим летом они чаще всего искали какие-либо фильмы и сериалы – 22% от всех запросов в поисковиках. В большинстве случаев дети интересовались новым фильмом про Человека-паука, который вышел на экраны в конце июня. Также их внимание было направлено на диснеевскую экранизацию Алладина и третью часть боевика про Джона Уика.

Что касается сериалов, то в России, как в общем и во всём мире, юные пользователи чаще всего искали новый сезон «Очень странных дел» от Netflix. При этом их интересовал не только сам сериал, но и информация о молодых актёрах, многие из которых являются их сверстниками. На втором месте по популярности у детей оказался мини-сериал от HBO «Чернобыль». Любопытно, что на фоне успеха этого сериала дети стали интересоваться радиацией и всем, что с ней связано, – в их поисковых запросах появились слова «радиоактивный», «радон» и другие подобные, которые раньше не попадали даже в десятку тысяч наиболее популярных.

«Наличие более узких запросов по темам свидетельствует о том, что дети задаются вопросами «почему?» и «как это устроено?». А значит, при обсуждении с ними вопросов безопасности в сети недостаточно просто запрещать. Запрет только подогреет их интерес к теме и подстегнёт к изучению», – отметила Ольга Бочкова, детский психолог, руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой.

Судя по всему, летом у детей появляется больше времени на сёрфинг в интернет-магазинах. Как свидетельствует общемировая статистика «Лаборатории Касперского», в среднем в течение года на категорию «Электронная коммерция» пришлось около 9% поисковых запросов; летом же этот показатель вырос почти до 13%, а в России даже почти до 20%. Самыми популярными запросами, связанными с темой шопинга, стали Amazon, eBay и AliExpress. Из брендов одежды и обуви дети больше всего интересовались Vans, Gucci, Zara, H&M, Off-White и Balenciaga. Из техники же их привлекала продукция Apple и Samsung.

Что касается компьютерных игр, то, согласно статистике, летом произошёл небольшой спад этой активности. Но это вовсе не говорит о том, что дети стали меньше играть. Дело в том, что они всё быстрее переходят на мобильные платформы. Эта тенденция подтверждается, в частности, результатами опроса** «Лаборатории Касперского»: 57% детей в России предпочитают играть в видеоигры на смартфоне, а 29% – на планшете. При этом почти половина ребят (47%) играет каждый день по 1-2 часа, а 9% проводят за играми всё свободное время. А как показывает статистика поисковых запросов, наибольшей популярностью у детей пользуются такие игры, как Minecraft, Roblox и Fortnite.

Одной из любопытных тенденций по итогам этого лета стало повышенное внимание детей к теме приватности и анонимности в сети: в топ их поисковых запросов попали, например, такие слова, как Proxy и Tor. Эксперты отмечают, что в целом интерес юных пользователей к этой теме растёт, хоть и довольно медленно.

«Дети прекрасно осведомлены о том, что происходит в мире. Многие громкие интернет-события этого лета не остались без их внимания. К примеру, 100 миллионов пользователей игры Roblox – это по большей части дети. А на заре социальной сети TikTok её основными пользователями были именно школьники, и уже позднее этот тренд подхватили взрослые, – сказала Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу. – Изучая интересы своих детей, мы можем не только узнать о том, что волнует именно их, но и открыть для себя много новых вещей. Так у родителей появляется возможность обсудить с ребёнком те темы, которые интересуют именно его. А доверительные отношения и открытый разговор – это залог того, что ребёнок будет рассказывать близким не только о том захватывающем, что он нашёл в сети, но и о том, что вызывает у него сомнения или опасения».

Оградить детей от нежелательного контента и прочих интернет-опасностей можно с помощью решения Kaspersky Safe Kids. Этот продукт «Лаборатории Касперского» распознаёт и блокирует множество актуальных киберугроз, фильтрует нежелательный контент и предотвращает онлайн-контакты с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.

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