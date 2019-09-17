ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

«Аладдин Р.Д.» получила лицензию Минобороны на создание средств защиты информации

Безопасность Новости поставщиков

«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие требованиям нормативных документов Министерства обороны Российской Федерации в области создания средств защиты информации.

Лицензия № 1823, выданная Министерством Обороны РФ по окончании срока действия лицензии № 1384, даёт право на выполнение работ по проектированию, разработке, производству, реализации, установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту, сервисному обслуживанию средств защиты информации на всей территории Российской Федерации.

Лицензия действительна до 26 августа 2024 года.

Другие материалы рубрики

WhatsApp все равно. Отозвать с чужого iPhone файлы из ошибочного сообщения не удастся

Русский хакер сознался в крупнейшем кибервзломе в истории

Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows

Microsoft отказался продавать властям ПО для распознавания лиц

Тестировщики, нанятые для проверки ИБ, арестованы за попытку взлома

Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск», интернет, мышь и клавиатуру

Техника

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Как подключить МФУ к облаку и что это дает Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии