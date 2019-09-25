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Россия возглавила топ-10 стран рейтинга Eset по числу мобильных Android-угроз

Eset представила вторую часть исследования об актуальных мобильных угрозах для Android, обнаруженных в первом полугодии 2019 года.

Согласно данным Eset, Россия возглавила рейтинг стран с наибольшим числом вредоносных программ для платформы Android.

Одной из наиболее актуальных угроз является банковское вредоносное ПО для Android. С момента появления число разновидностей шпионских программ и троянов для кражи финансовых данных активно растет.

Другой опасной угрозой являются мобильные вымогатели — такие, как Android / Filecoder.C, обнаруженный экспертами Eset. Эта угроза распространялась в подразделах о порнографии на Reddit. В результате заражения почти все файлы на смартфоне жертвы оказывались зашифрованы.





Одна из разновидностей мобильных угроз, показавших наибольший рост за последний год, — майнеры криптовалют. Примером является Android / Coinminer. Обнаружение этих угроз увеличилось на 72% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты Eset отмечают, что большинство Android-смартфонов используют устаревшие версии ОС — актуальная Android Pie установлена у 10,4% пользователей, а на новейшей Android 10 работают всего 0,1% смартфонов. Это подвергает остальных 89,5% Android-пользователей повышенному риску со стороны мобильных угроз.

Также аналитики напомнили, что в среднем проходит 51 день, прежде чем сотрудники Google Play выявляют вредоносное приложение в своем магазине. Максимальный же срок составил 138 дней — все это время опасные приложения остаются доступны для загрузки пользователями.

Тем важнее для пользователей даже официального магазина Google Play использовать антивирусную защиту для смартфонов и планшетов.