«Российская мобильная ОС» прошла одобрение ФСБ

Обласканные Минкомсвязи создатели отечественной мобильной операционной системы сертифицировали свой продукт в ФСБ на соответствие базовым требованиям по защите данных.

Сертификат уровня защиты

Как стало известно CNews, защищенная мобильная российская операционная система Sailfish Mobile OS RUS, созданная на базе ОС Sailfish финской компании Jolla, успешно прошла сертификацию в ФСБ на соответствие базовым требованиям по защите данных, не составляющих гостайну, от несанкционированного доступа.

Представители разработчика российского продукта — татарстанской компании «Открытая мобильная платформа» — рассказали CNews, что речь идет о «младшем» уровне защиты «АК1». «У нас уже есть выписка из протокола, хотя сам сертификат пока находится в стадии оформления», — отметили в компании.

Также разработчики напомнили, что с 5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS включена в Реестр российского ПО Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении софтверных закупок.

Этот факт вчера, 29 ноября отметила в официальном пресс-релизе отметила финская Jolla, указав, что это единственная мобильная ОС, которая сейчас фигурирует в Реестре в разделе «операционные системы», и именно ее станут использовать российские госкорпорации, разрабатывающие мобильные девайсы.

Для Jolla это стало поводом инициировать в Китае и Южной Африке, входящих, как и Россия, в блок БРИКС, обсуждение перспектив построения мобильных экосистем в этих странах.

Sailfish OS как российская ОС

В начале апреля 2015 г. Минкомсвязи выпустило приказ об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения. В рамках плана был предусмотрен раздел «Системное ПО» (включает мобильные операционные системы), который планируется реализовывать в составе международных консорциумов.

ФСБ признала за Sailfish Mobile OS базовую защищенность от несанкционированного доступа к информации

В июне 2015 г. Минкомсвязи выбрало претендентов на госфинансирование при создании основных видов отечественного ПО: мобильных ОС, клиентских и серверных ОС, СУБД, «облачных» решении и средств виртуализации, офисного ПО.

В состав консорциумов-победителей вошли компании «Яндекс», ECH, Jolla, «Альт-Линукс», «НТЦ Роса», «Криптопро», «Ланит-интеграция», «Постгрес профессиональный», «Диасофт», «1С», Parallels, «Новые коммуникационные технологии» и др.

На направлении мобильных операционных систем в финал вышло два проекта, в том числе «Мобильная платформа с российскими сервисами и независимой ОС», которая должна быть построена на основе Sailfish OS компании Jolla. Этот проект занял первое место.

Сумма всех заявок, которые представили в Минкомсвязи компании-разработчики, составляет примерно 24 млрд руб. К настоящему моменту деньги разработчикам не выделены.

Ранее представители Jolla утверждали, что они не принимают участие в создании российской мобильной ОС.

В начале мая 2016 г. глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявил о начале разработки отечественной мобильной операционной системы. Компанией-разработчиком была выбрана «Открытая мобильная платформа» — она находится в Иннополисе (Республика Татарстан). «Открытая мобильная платформа» — родственница компании Jolla. Ее учредитель «Вотрон» на 9,72% принадлежит компании Sailfish Holding из Гонконга, которая, в свою очередь, владеет финской Jolla.

История Jolla

Компания Jolla была создана в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia, которые организовали собственный стартап после решения Nokia о прекращении работ над открытой операционной системой MeeGo. Разрабатываемая ими ОС Sailfish — это в значительной степени развитие ОС MeeGo, основанной на Linux.