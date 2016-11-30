ИТ-выручка «Сколково» в 2016 г. приблизилась к 30 миллиардам

Вице-президент «Сколково» Игорь Богачев спрогнозировал размеры совокупной выручки резидентов ИТ-кластера фонда по итогам 2016 г., а также описал технологические тренды, вовремя подхваченные его структурой.

Главные параметры успешности «Сколково»

По итогам 2016 г. совокупная выручка резидентов ИТ-кластера фонда «Сколково» может приблизиться к отметке в 30 млрд, что на 5 млрд превысит показатель 2015 г. Такой прогноз в рамках прошедшего в середине ноября CNews Forum 2016 сделал вице-президент «Сколково», исполнительный директор ИТ-кластера Игорь Богачев. «Точный прогноз по выручке всего фонда на 2016 г. я затрудняюсь сделать, — сообщил он в беседе с журналистом CNews. — Но я уверен, что она тоже вырастет — за счет того, что и количество резидентов увеличивается, и количество продуктов, которые они создают и выводят на рынок. Думаю, что она может подойти к 100 млрд рублей».

Сам по себе объем совокупной выручки резидентов Богачев назвал одним из главных численных показателей деятельности фонда. «Выручка свидетельствует о том, что инновации не только создаются, но и приобретаются, — поясняет он. — Восемьдесят миллиардов за 2015 год — это значительная цифра, это практически удвоение результатов по сравнению с 2014 годом».

Вторым важнейшим показателем для «Сколково» Богачев считает количество патентов, которые получают резиденты. «Инновации могут измеряться не слишком большим числом параметров, — говорит он. — И патент является доказательством того, что люди сделали что-то новое — технологию, которую можно защитить. Соответственно, почти тысяча патентов получено за прошлый год — это 25% от общего объема патентования в Российской Федерации».

Игорь Богачев: «Суммарная выручка резидентов — это наиболее важный численный параметр, он свидетельствует о том, что инновации не только создаются, но и приобретаются»

Кроме того, Богачев отметил, что в 2016 г. у фонда примерно на 20% увеличилось число резидентов, которые продают свои технологии не только в России, но и на международных рынках. «Это является принципиально важным моментом, поскольку именно там происходит вся конкуренция, — поясняет Богачев. — Мы с вами знаем, что российский рынок — это всего 1% от мирового ИТ-рынка. Поэтому это для нас знаковый момент».

Актуальные тенденции в призме работы кластера

Подводя своеобразные итоги уходящего года, Игорь Богачев указал на то, что в 2016 г. наметились очередные новые тренды в российской ИТ-отрасли в целом, которые в «Сколково» достаточно рано подхватили и начали развивать. В первую очередь это касается всего, что связано с искусственным интеллектом. По заверению топ-менеджера, в ИТ-кластере фонда собралось уже порядка 20 команд, работающих именно в этом направлении.

Игорь Богачев: «В этом году наметились очередные новые тренды в российской ИТ-отрасли, которые мы достаточно рано подхватили и начали развивать»

Второе перспективное направление — известный всем блокчейн. «Мы начали год с того, что провели большую совместную конференцию Виталием Бутериным, основателем компании Ethereum, — вспоминает Богачев. — И приняли решение об открытии центра развития блокчейн-технологий»

Третье направление, названное Богачевым, связанно с индустриальным интернетом. «Об этом много сейчас говорят, — отмечает он. — А мы за год собрали более 70 команд, которые не только говорят, но и делают. Поэтому у нас уже есть знаковые завершенные проекты. Например, на ракетно-космическом предприятии была внедрена платформа интернета вещей Winnum компании Signum, за счет чего у заказчика существенно сократились сроки производства».

Планы на 2017 год

В следующем году ИТ-кластер «Сколково» намерен сфокусироваться на еще более интеллектуальных технологиях. «Видим потенциал России в первую очередь в области искусственного интеллекта, — говорит Богачев. — Мы действительно умеем делать машины умнее».

Выступление Игоря Богачева на CNews Forum 2016



Также фонд сосредоточится на суперкомпьютинге и кибербезопасности. В отношении последнего из этих направлений Богачев указал на то, что Россия на нем выступает одной из трех ведущих держав — вместе с США и Китаем. По его заверению, в «Сколково» уже примерно 80 команд занимаются разработкой различных технологий в области безопасности и сохранности данных.

«Ну и наверное за счет того, что развивается сам интернет и интернет вещей, а также увеличивается общий объем информации, любые технологии хранения и обработки данных становятся критически важными, — завершает перечисление Богачев. — Поэтому системы хранения, управления программируемыми сетями и пр. — все это будет развиваться в 2017 г., я думаю, семимильными шагами».

Презентация Игоря Богачева (нажмите для пролистывания)

В пленарной части CNews Forum 2016 Игорь Богачев описал текущее состояние экосистемы «Сколково» в сфере ИТ и рассказа о наиболее актуальных проектах резидентов ИТ-кластера (см. видео и презентацию).

Как прошел CNews Forum 2016

В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.

Your browser does not support the video tag. CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра

На форуме помимо Игоря богачева выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, глава ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления ПФР Николай Елистратов, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.