Крупнейший в мире архив интернета бежит из США из-за Трампа

Американский ресурс Internet Archive решил скопировать себя на территорию Канады, чтобы избежать последствий избрания Дональда Трампа президентом США. Ресурс содержит материалы, которые могут быть криминализированы, если Трамп изменит законы о цензуре и клевете.

Internet Archive собрался в Канаду

Американская некоммерческая организация Internet Archive собирается создать копию своего архива в Канаде из-за победы Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах президента США. Владелец ресурса Брюстер Кейл (Brewster Kahle) отметил в своем блоге, что создание запасного архива будет стоить «миллионы» и попросил общественность материально поддержать проект.

Internet Archive – это универсальная электронная библиотека, которая занимается сбором и хранением старых версий различных сайтов. По словам Кейла, в скором будущем наблюдение властей США за свободными источниками информации станет более пристальным, поэтому он не желает, чтобы его ресурс находился в пределах досягаемости правительства.

Сейчас сервера Internet Archive находятся в Сан-Франциско, а зеркала – в Александрии (Египет) и в Амстердаме (Нидерланды). Создание копии в Канаде должно защитить ресурс в том случае, если Трамп решит ужесточить закон о цензуре или закон о клевете, чтобы отплатить американским СМИ за свой подпорченный имидж, пишет ресурс Business Insider.

Чем опасен для Трампа Internet Archive

Internet Archive наиболее известен благодаря сервису Wayback Machine, созданному в 2001 г. Wayback Machine позволяет увидеть, как в разное время выглядел тот или иной веб-ресурс, даже если он уже удален к моменту просмотра. По словам Кейла, сервис еженедельно сохраняет копии 300 млн веб-страниц.

Сервис Wayback Machine позволяет увидеть, как в разное время выглядел тот или иной веб-ресурс

В ряде случаев Wayback Machine дает возможность просмотреть материалы, доступ к которым уже был ограничен на исходном сайте. Обычно Internet Archive удаляет такие материалы по требованию правообладателей или владельцев ресурса-источника. Однако в октябре 2014 г. ресурс не прислушался к требованию Роскомнадзора удалить ролик экстремистского содержания, за что был заблокирован на территории России.

Также Internet Archive располагает большой библиотекой публикаций и видеозаписей политического характера Political TV Ad Archive. По словам Кейла, эти материалы используются американскими журналистами для «проверки фактов, относящихся к предвыборным обещаниям кандидатов», в том числе Дональда Трампа.

История Internet Archive

Internet Archive был основан Брюстером Кейлом в Сан-Франциско в 1996 г. и до 1999 г. там хранились только копии веб-страниц, однако впоследствии были добавлены графические объекты, видео- и аудиоматериалы, ПО и т. д. До 2001 г. собранные копии не были доступны широкой аудитории, но ситуация изменилась после запуска Wayback Machine.

Материалы хранятся в архиве длительное время, доступ к ним бесплатный. По состоянию на август 2016 г. в Internet Archive насчитывалось 502 млрд копий различных веб-страниц. По словам Кейла, архив входит в топ-250 самых посещаемых веб-сайтов мира и является крупнейшим ресурсом своего профиля. Его поддержкой занимается команда из 150 человек.

Организация гарантирует посетителям сайта приватность и, в частности, не применяет механизмы отслеживания поведения пользователя и не собирает IP-адреса.