 

Крупнейший в мире архив интернета бежит из США из-за Трампа

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, Текст: Валерия Шмырова

Американский ресурс Internet Archive решил скопировать себя на территорию Канады, чтобы избежать последствий избрания Дональда Трампа президентом США. Ресурс содержит материалы, которые могут быть криминализированы, если Трамп изменит законы о цензуре и клевете.


Internet Archive собрался в Канаду

Американская некоммерческая организация Internet Archive собирается создать копию своего архива в Канаде из-за победы Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах президента США. Владелец ресурса Брюстер Кейл (Brewster Kahle) отметил в своем блоге, что создание запасного архива будет стоить «миллионы» и попросил общественность материально поддержать проект.

Internet Archive – это универсальная электронная библиотека, которая занимается сбором и хранением старых версий различных сайтов. По словам Кейла, в скором будущем наблюдение властей США за свободными источниками информации станет более пристальным, поэтому он не желает, чтобы его ресурс находился в пределах досягаемости правительства.

Сейчас сервера Internet Archive находятся в Сан-Франциско, а зеркала – в Александрии (Египет) и в Амстердаме (Нидерланды). Создание копии в Канаде должно защитить ресурс в том случае, если Трамп решит ужесточить закон о цензуре или закон о клевете, чтобы отплатить американским СМИ за свой подпорченный имидж, пишет ресурс Business Insider.

Чем опасен для Трампа Internet Archive

Internet Archive наиболее известен благодаря сервису Wayback Machine, созданному в 2001 г. Wayback Machine позволяет увидеть, как в разное время выглядел тот или иной веб-ресурс, даже если он уже удален к моменту просмотра. По словам Кейла, сервис еженедельно сохраняет копии 300 млн веб-страниц.

Сервис Wayback Machine позволяет увидеть, как в разное время выглядел тот или иной веб-ресурс

В ряде случаев Wayback Machine дает возможность просмотреть материалы, доступ к которым уже был ограничен на исходном сайте. Обычно Internet Archive удаляет такие материалы по требованию правообладателей или владельцев ресурса-источника. Однако в октябре 2014 г. ресурс не прислушался к требованию Роскомнадзора удалить ролик экстремистского содержания, за что был заблокирован на территории России.

Также Internet Archive располагает большой библиотекой публикаций и видеозаписей политического характера Political TV Ad Archive. По словам Кейла, эти материалы используются американскими журналистами для «проверки фактов, относящихся к предвыборным обещаниям кандидатов», в том числе Дональда Трампа.

История Internet Archive

Internet Archive был основан Брюстером Кейлом в Сан-Франциско в 1996 г. и до 1999 г. там хранились только копии веб-страниц, однако впоследствии были добавлены графические объекты, видео- и аудиоматериалы, ПО и т. д. До 2001 г. собранные копии не были доступны широкой аудитории, но ситуация изменилась после запуска Wayback Machine.

Материалы хранятся в архиве длительное время, доступ к ним бесплатный. По состоянию на август 2016 г. в Internet Archive насчитывалось 502 млрд копий различных веб-страниц. По словам Кейла, архив входит в топ-250 самых посещаемых веб-сайтов мира и является крупнейшим ресурсом своего профиля. Его поддержкой занимается команда из 150 человек.

Организация гарантирует посетителям сайта приватность и, в частности, не применяет механизмы отслеживания поведения пользователя и не собирает IP-адреса.

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