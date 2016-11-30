Обновление платежного сервиса Alipay превратило его в «публичный дом»

Приключения в онлайн-кошельке

Попытка привнести в крупнейший китайский платежный сервис Alipay функции социальной сети закончилась крахом. По словам пользователей, сервис начал напоминать публичный дом — приложение оказалось забито снимками женщин в бикини и нижнем белье, некоторые из них в сообщениях намекали на «незабываемые приключения».

Функцию Circles («Круги»), позволяющую пользователям приложения Alipay размещать свои фото и видео, компания Alibaba Group Holding Ltd. презентовала 27 ноября 2016 г. Как пишет Bloomberg, в минувший вторник исполнительный директор компании Люси Пэн (Lucy Peng ) принесла официальные извинения за эту функцию. По ее словам, руководство компании пообещало удалить неподобающие фотографии и заблокировать связанных с ними владельцев аккаунтов.

В поисках состоятельного друга

По мнению экспертов, в Alibaba пошли на интеграцию фото и видео из-за конкуренции с популярным китайским сервисом передачи сообщений WeChat компании Tencent Holdings Ltd., который развивает свою платежную систему. По открытым данным, в китайский Новый год в 2016 г. через нее было проведено больше транзакций, чем у сервиса Paypal за весь прошедший 2015 г.

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Функция Circles позволяла пользователям с определенным платежно-кредитным рейтингом вступать в группы. Далее они могли размещать снимки, комментировать их и напрямую переводить небольшие суммы владельцам понравившихся фото, как в системе «лайков». При этом, как отмечает Forbes, по неуточненной причине размещать фото и видео в системе можно было преимущественно с женских аккаунтов, в то время как «чаевые» принимались в основном с мужских.

«Функция моментально стала хитом среди пользователей китайского интернета, сотни, если не тысячи, женщин начали размещать свои полуголые снимки, сообщая, что ищут «состоятельного друга », — отмечает издание.

В компании отметили, что сейчас платежно-кредитное ранжирование удалено, пользователи разделяются по профессиональным категориям и вступают в группы по приглашениям-инвайтам. Люси Пэн также сообщила, что неудачная функция нанесла ущерб не только пользователям, но и самой компании.

Платежная онлайн-система Alipay насчитывает сегодня более 100 млн активных пользователей. По данным компании Credit Lyonnais Securities Asia, стоимость системы на сентябрь 2016 г. оценивалась в $75 млрд.