США узаконили право ФБР на взлом ПК по всему миру

Минюст США без голосования протащил через Конгресс поправки, которые позволят любому окружному судье санкционировать хакерские операции ФБР в любой точке мира. Сенаторы опасаются, что теперь ФБР будет получать ордеры в неограниченном количестве, обращаясь только к «удобным» судьям.

Поправки к статье 41 вступили в силу

1 декабря 2016 г. вступили в силу изменения в американском законодательстве, которые существенно расширят полномочия ФБР и других спецслужб при проведении киберопераций в ходе расследования.

Отныне любой окружной судья США может выдать ФБР ордер на взлом компьютеров в любой точке земного шара. Раньше действие ордера ограничивалось тем округом, где он был выдан.

Соответствующие поправки к статье 41 Федеральных правил уголовного судопроизводства были утверждены Верховным судом США в апреле 2016 г. Сегодня они вступили в силу, несмотря на ожесточенное сопротивление парламентариев.

«За» и «против»

Поскольку теперь любой ордер может санкционировать проведение кибероперации где угодно, ФБР больше не нужно добиваться согласия от судьи именно того округа, где проводится расследование. Критики поправок утверждают, что бюро начнет обращаться исключительно к тем судьям, которые лояльно настроены по отношению к органам, что сделает получение ордера очень легкой задачей.

Министерство юстиции, продвигавшее проект поправок, привело аргументы в пользу изменений. Например, теперь ФБР сможет планировать операции против тех киберпреступников, которые скрывают свое местонахождение, а также более эффективно бороться с масштабными атаками ботнетов и программ-вымогателей.

Следует отметить, что ранее ФБР часто нарушало ограничения окружных ордеров, после чего просто засекречивало данные об операциях.

ФБР часто нарушало ограничения окружных ордеров на кибероперации, а потом засекречивало данные

Протесты в парламенте

Сенатор от Орегона Рон Уайден (Ron Wyden), возглавивший борьбу с новыми правилами, назвал их «одной из самых больших ошибок в правоохранительной политике за последние годы». По его словам, нынешнее американское правительство и все последующие «будут иметь беспрецедентное право взламывать личные телефоны и компьютеры американцев».

В мае 2016 г. Уайден вместе с сенатором от Кентукки Рэндом Полом (Rand Paul) представил в парламенте специальный билль, который должен был помочь заблокировать решение Верховного суда. Однако билль не произвел нужного действия. Последняя попытка отложить вступление поправок в силу, предпринятая сенаторами вчера, также не дала результатов.

Сенатор от Делавэра Крис Кунс (Chris Coons), тоже выступивший против нововведений, считает, что инициаторы поправок просто плохо представляют себе возможные последствия. По его мнению, такому серьезному решению должно было предшествовать всестороннее обсуждение, а также разработка мер на разные непредвиденные случаи, однако этого не было сделано.

Нарушение законодательной процедуры

По словам Робина Грина (Robyn Greene), консультанта по деятельности госорганов в Открытом технологическом институте (OTI) исследовательской организации New America, поправки к статье 41 было необходимо поставить на голосование в Конгрессе, поскольку это обычная процедура для всех законодательных изменений, затрагивающих приватность.

Взлом компьютера – это еще более грубое вторжение в частную жизнь, чем прослушка телефона, отмечает Грин. Однако поправки были приняты без голосования, и без оговорок, которые защитили бы конституционные права граждан.

Точнее, нововведения были поставлены на голосование, однако его заблокировал влиятельный сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин (John Cornyn), обеспечив поправкам автоматическое вступление в силу.

Команда Трампа

Изменения вступили в силу менее чем за месяц до того, как избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и его команда начнут работу. Должность генерального прокурора США Трамп предложил сенатору от Алабамы Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions), вместе с которым развивает проект изменения визового режима для иностранных ИТ-специалистов в США.

Директором ЦРУ Трамп назначил члена Палаты представителей Майка Помпео (Mike Pompeo). И Сешнс, и Помпео известны тем, что настаивают на отмене закона о прослушке, принятого в 2015 г. Закон запрещает правительству массово прослушивать телефонные разговоры граждан, а также регистрировать при этом время, дату и телефонные номера.