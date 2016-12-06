Путин подписал доктрину безопасности интернета

Президент подписал указ, утверждающий доктрину информационной безопасности России. Документ затрагивает вопросы ИБ, связанные с экономическими, политическими, финансовыми и пр. отношениями субъектов информационной сферы как внутри России, так и на международном уровне.

Документ с ИБ-доктриной подписан

Президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Текст соответствующего указа (скачать с сервера CNews), подписанного 5 декабря 2016 г. и вступившего в силу именно с этого дня, появился сегодня на президентском сайте kremlin.ru.

Как следует из документа, доктрина представляет собой «систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности страны в информационной сфере». При этом уточняется, что под информационной сферой подразумевается совокупность информации, объектов информатизации, информсистем, сайтов в интернете, сетей связи, ИТ, субъектов, деятельность которых связана с обработкой информации, развитием и использованием указанных технологий, обеспечением информбезопасности, а также совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений.

В доктрине «на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов РФ».

В документе указывается, что в доктрине развиваются положения Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной указом Президента от 31 декабря 2015 г. М 683, а также других документов стратегического планирования в рассматриваемой сфере.

Что именно угрожает России

«Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях, — говорится в доктрине. — Одновременно с этим усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Владимир Путин определил доктрину информбезопасности РФ

Далее в документе отмечается расширение масштабов использования «спецслужбами отдельных государств» средств оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств. «В эту деятельность вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан, при этом широко используются возможности ИТ», — говорится в тексте.

Авторы доктрины также отмечают тенденцию к увеличению в зарубежных СМИ объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики России. «Российские СМИ зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности, — уверены они. — Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Кроме того, в доктрине расписываются угрозы, связанные с использованием ИТ террористическими и экстремистскими организациями, а также киберпреступниками — в кредитно-финансовой сфере и в области, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны.

Помимо этого, в документе расписано состояние информбезопасности и чем оно характеризуется в различных сферах — в области обороны страны, в области государственной и общественной безопасности, в экономической сфере,

в области науки, технологий и образования, в области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.

«Существующее в настоящее время распределение между странами ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети интернет, не позволяет реализовать совместное справедливое, основанное на принципах доверия управление ими», — гласит доктрина.

Как станет осуществляться противодействие

«Обеспечение информбезопасности осуществляется на основе сочетания законодательной, правоприменительной, правоохранительной, судебной, контрольной и других форм деятельности госорганов», — отмечается в документе.

Задачами госорганов в рамках деятельности по обеспечению информационной безопасности определены защита прав и законных интересов граждан и организаций в информационной сфере, прогнозирование и обнаружение информационных угроз, определение приоритетных направлений их предотвращения и ликвидации последствий их проявления.

Задачей госорганов, исходя из текста доктрины, также является «укрепление вертикали управления и централизация сил обеспечения информационной безопасности на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне объектов информатизации, операторов информационных систем и сетей связи».