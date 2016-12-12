Chrome забивает последний гвоздь в крышку Flash

Chrome променял Flash на HTML5

Компания Google в своем браузере Chrome начала отключать поддержку Flash и заменять его на HTML5. На данный момент, нововведение действует только на некоторых сайтах и лишь для небольшого количества пользователей, однако в будущем Chrome полностью избавится от поддержки Flash по умолчанию.

Сейчас пользователи, на которых тестируют данное нововведение, могут в настройках браузера разрешить загрузку Flash на тех сайтах, где это требуется.

Нововведение стало доступно примерно половине пользователей бета-версии Chrome 56, релиз которой состоялся в четверг, 8 декабря 2016 г., отметил технический менеджер Google Эрик Дейли (Eric Deily) в блоге проекта blog.chromium.org.

«Четыре месяца назад мы анонсировали переход на поддержку HTML5 по умолчанию, чтобы предоставлять нашим пользователям более безопасный и менее требовательный к ресурсам браузер. Напоминаю, что это нововведение отключает поддержку Adobe Flash Player, за исключением тех случаев, когда пользователи отмечают необходимость наличия контента Flash на некоторых сайтах, и в будущем все сайты станут требовать от пользователя разрешения на применение Flash. Чтобы обеспечить постепенный переход, это нововведение затронет не все сайты и ограниченное количество пользователей», — написал Эрик Дейли.

От Flash полностью откажутся в феврале 2017 года

Дейли отметил, что сейчас только около 1% пользователей стабильной версии Chrome 55 будут затронуты этим нововведением, а также половина пользователей Chrome 56 beta. Ожидается, что стабильная версия Chrome 56 станет доступна пользователям в феврале 2017 г., после чего поддержку Flash заменят на HTML5 уже для всех пользователей.

В январе 2017 г. прекращается поддержка Flash в браузере Google Chrome

Основная идея данного нововведения, о котором представители интернет-гиганта заговорили еще в начале 2015 г., состоит в том, чтобы уменьшить зависимость браузера от данного веб-компонента, который сильно загружает процессор и занимает много памяти, а также негативно влияет на заряд батареи в мобильных устройствах. Помимо этих проблем, разработчиков беспокоит наличие многочисленных уязвимостей в Adobe Flash.

Страница для веб-разработчиков

Также сотрудники Google запустили специальную страницу Flash Roadmap Page для веб-разработчиков, на которой представлена более подробная техническая информация по поводу перехода, а также рекомендации о том, как тестировать сайты на Flash.

Весной 2016 г. стало известно, что в IV квартале 2016 г. Google Chrome будет проигрывать Flash без дополнительных действий пользователя только на 10 сайтах. В список 10 ресурссов, на которых Chrome продолжит поддерживать Flash без дополнительных действий пользователя, вошли: YouTube.com, Facebook.com, Yahoo.com, Live.com, Twitch.tv, Amazon.com, а также Vk.com, Yandex.ru, Ok.ru и Mail.ru.

Таким образом, на 40% список исключений оказался сформирован из российских ресурсов. В Google пояснили, что все указанные сайты наиболее часто используют технологию Flash по сравнению с другими сайтами в интернете, на основе статистики, которую компания получает из браузера Chrome.