Война разгорается: «Касперский» жалуется на Microsoft в правительство ЕС

Разработчики антивирусного ПО из «Лаборатории Касперского» в начале будущего года обратятся в Еврокомиссию с жалобой на Microsoft, которая, по их мнению, не дает времени на адаптацию продуктов к обновленным версиям Windows, из-за чего незаслуженной преференцией пользуется ее собственный антивирус Windows Defender.

Потери в защите

В январе 2017 г. представители «Лаборатории Касперского» намерены обратиться в правительство ЕС - Еврокомиссию - с жалобой на Microsoft, которая, по мнению антивирусной компании, злоупотребляет доминирующим положением на рынке.

Как пишет ТАСС, разработчики антивирусного ПО считают, что из-за принятого американской корпорацией решения они не могут «в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями». В итоге клиенты остаются без защиты, а «Лаборатория Касперского» несет финансовые потери.

Недостаток совместимости

В частности, Microsoft дает разработчикам защитных продуктов недостаточно времени, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий Windows 10. При выпуске Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял два месяца и шесть календарных дней. За этот срок разработчики не успевают должным образом модифицировать свои решения, обеспечить их полную совместимость и эффективность в отражении всех киберугроз с первого дня доступности новой версии ОС.

Когда пользователь переходит на Windows 10, а текущая версия антивирусного ПО несовместима с этой ОС, клиент, по словам разработчиков антивирусных продуктов, не информируется о необходимости установки совместимой версии. Стороннее антивирусное ПО удаляется, и вместо него включается встроенный в ОС Windows антивирус Windows Defender без явного согласия на это пользователя.

Единый фронт разработчиков

Напомним, в ноябре 2016 г. преференции Windows Defender стали причиной жалобы «Лаборатории Касперского» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Разработчики антивирусного ПО отмечали тогда, что не сразу обратились к регуляторам, поскольку Microsoft является их партнером.

«Лаборатория Касперского» планирует направить жалобу в Еврокомиссию на действия Microsoft

Официальной жалобе предшествовали несколько месяцев прямых переговоров с Microsoft, которые не принесли успеха, пояснили в «Лаборатории Касперского». «Несколько лет назад Microsoft взяла курс на реформирование платформы Windows. Разумеется, намерения благие — удобство, безопасность, производительность и т. д. На самом деле, за кулисами Microsoft элегантно захватывает нишевые рынки и выдавливает оттуда независимых разработчиков, заменяя их и предлагая пользователям свои продукты не лучшего качества», — написал тогда в своем блоге глава компании Евгений Касперский.

ФАС возбудила дело в отношении американской компании по признакам злоупотребления доминирующим положением (часть 1 статьи 10 закона о защите конкуренции). Кроме того, Евгений Касперский призвал всех независимых разработчиков ПО для Windows «выступить единым фронтом» против нарушения закона. В Microsoft претензии пока не комментируют.