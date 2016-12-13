Конец «мягким приговорам»: В России впервые хакерам выдвинули обвинение на 20 лет тюрьмы

Российские силовики впервые предъявили кибермошенникам обвинение в создании преступного сообщества, предусматривающее до 20 лет тюрьмы. По оценке представителей МВД, прецедент поможет бороться с хакерами, которые сейчас отделываются излишне мягкими приговорами.

Кибермошенникам усилили обвинение

Российским силовикам впервые удалось добиться возбуждения уголовного дела по обвинению в создании преступного сообщества в отношении хакерской группировки. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель Управления «К» МВД России Александр Вураско.

По его словам, силовики пресекли деятельность двух групп кибермошенников, целью которых были банки. «Они изготавливали скимминговое оборудование, вредоносное ПО, устройства класса «блэкбокс», позволяющие перехватывать контроль над банкоматами», - пояснил Александр Вураско.

В отношении задержанных возбудили дела по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. «В последние годы все привыкли уже к излишне мягким приговорам в отношении участников хакерских групп», - добавил представитель МВД.

Киберпреступление как услуга

Александр Вураско отметил, что раскрыть киберпреступление не так сложно, как установить связь между участниками группы и, тем более, предъявить им обвинение.

Александр Вураско из Управления «К» МВД

считает нынешние приговоры хакерам «излишне мягкими»

К примеру, изготовитель вредоносного ПО не участвует непосредственно в хищении и несет ответственность по ст. ст. 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) с максимальным сроком до семи лет тюрьмы. Доказав, что разработчик продал свое ПО злоумышленникам, можно предъявить ему мошенничество.

По словам Александра Вураско, доступ к программам для хакерских атак становится проще получить: «развивается концепция киберпреступлений как услуги, когда не нужно обладать какими-то специальными навыками, все уже сделано за вас». Такое ПО обладает простым интерфейсом, его можно арендовать через интернет – к примеру, банковский ботнет. «Порог вхождения в преступный бизнес очень сильно снизился, это привлекает туда все новых и новых людей», - сказал эксперт.

Банки под прицелом

Что касается преступлений в интернете, по словам Александра Вураско в России сегодня преобладает обман через соцсети и интернет-рассылку – порядка 80% киберпреступлений – по сути, не являющиеся кибермошенничеством.

Что касается финансовой сферы, в стране активно процветает скимминг (установка специального устройства на банкомат). Несмотря на прогноз о том, что этот способ устаревает, в России, по словам эксперта, он развивается. Однако к нему сейчас добавилось вредоносное ПО, атакующее банкоматы.

Клиенты банков – самая многочисленная категория потерпевших, но ущерб от преступлений в отношении них невелик. На «верхушке пирамиды» жертв киберпреступников, по словам Александра Вураско, находятся сами банки, целевые атаки на них. «Здесь счет уже идет на сотни миллионов рублей и потенциально даже миллиарды», - уточнил эксперт.