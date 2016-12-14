CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России

Лидеры рынка

Структура рейтинга не претерпела значительных изменений. Пять ведущих отечественных поставщиков средств ИБ сохранили свои позиции в рейтинге – «Лаборатория Касперского» (₽38,5 млрд), Softline (₽11,2 млрд), «Акронис» (₽9,1 млрд), «Информзащита» (₽5,2 млрд) и «Техносерв» (₽3,2 млрд). Крупнейшими дебютантами рейтинга стали разработчик и интегратор решений ИБ для госорганов «Свемел» (₽1,6 млрд, 11 строчка) и системный интегратор Х-Com (₽709 млн, 20 строчка).

Наибольший прирост выручки в лидирующей группе продемонстрировала «Лаборатория Касперского», занимающая первая место (+46%). При этом следует учитывать, что показатели компании также включают выручку на зарубежных рынках.

Прошлый год оказался рекордным с точки зрения количества компаний, показавших рост рублевой выручки. Главными факторами роста оказались импортозамещение и уход с рынка некоторых иностранных игроков, а также крупные заказы со стороны госсектора.

Крупнейшие компании России в сфере защиты информации - 2016

# 2015 # 2014 Название компании Выручка от направления ИБ в 2015 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2014 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2015/2014, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ 1 1 Лаборатория Касперского (1)* 38 551 653 26 439 107 46% 1 637 2 2 Softline (2) 11 237 277 9 287 006 21% 142 3 3 Акронис** 9 096 000 7 051 000 29% 360 4 4 Информзащита (3) 5 249 050 4 094 882 28% 600 5 5 Техносерв 3 158 957 2 867 536 10% н/д

Источник: CNews Analytics, 2016 Перейти к полной таблице

Почти половина участников рейтинга (14 компаний) увеличили оборот более чем на 20%. Лидерами по темпам прироста оказались новичок рейтинга «Амтел-Сервис» (+1263%, ₽292 млн, 30 место), а также компании «ИнфоТеКС» (+78%, ₽3 млрд, шестое место), «Анкад» (+62%, ₽405 млн, 26 место), «Аладдин Р.Д.» (+59%, ₽1,2 млрд, 12 место) и «Актив» (+55%, ₽764 млн 19 место).

Падение выручки

Только шесть участников рейтинга сократили выручку от ИБ-проектов по итогам 2015 г.: «Элвис-Плюс» (-26%, ₽657 млн, 22 место), УЦСБ (-25%, ₽1 млрд, 15 место), «Свемел» (-19%, ₽1,6 млрд, 11 место), НТЦ «Вулкан» (-18%, ₽324 млн, 29 место), X-Com (-13%, ₽709 млн, 20 место) и «Ланит» (-3%, ₽1 млрд, 16 место).

CNews узнал у «неудачников» рейтинга, какие факторы тормозят развитие отечественного рынка ИБ. Как правило, падение выручки связано с внутренними процессами поставщиков (например, реорганизацией) или с сокращением бюджетов на стороне заказчиков.

«В 2015 году в нашей компании произошел ряд структурных изменений. В частности, департамент транспортной безопасности, реализующий комплексные проекты для предприятий транспортно-логистической сферы, был реструктурирован и выведен за пределы группы компаний, – комментирует директор по маркетингу X-Com Андрей Селин. – Кроме того, на протяжении всего года крупные заказчики стремились минимизировать расходы и откладывали реализацию масштабных проектов».

Подробнее читайте в обзоре CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2016».