CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России
Лидеры рынка
Структура рейтинга не претерпела значительных изменений. Пять ведущих отечественных поставщиков средств ИБ сохранили свои позиции в рейтинге – «Лаборатория Касперского» (₽38,5 млрд), Softline (₽11,2 млрд), «Акронис» (₽9,1 млрд), «Информзащита» (₽5,2 млрд) и «Техносерв» (₽3,2 млрд). Крупнейшими дебютантами рейтинга стали разработчик и интегратор решений ИБ для госорганов «Свемел» (₽1,6 млрд, 11 строчка) и системный интегратор Х-Com (₽709 млн, 20 строчка).
Наибольший прирост выручки в лидирующей группе продемонстрировала «Лаборатория Касперского», занимающая первая место (+46%). При этом следует учитывать, что показатели компании также включают выручку на зарубежных рынках.
Прошлый год оказался рекордным с точки зрения количества компаний, показавших рост рублевой выручки. Главными факторами роста оказались импортозамещение и уход с рынка некоторых иностранных игроков, а также крупные заказы со стороны госсектора.
Крупнейшие компании России в сфере защиты информации - 2016
|# 2015
|# 2014
|Название компании
|Выручка от направления ИБ в 2015 г., тыс. руб., включая НДС
|Выручка от направления ИБ в 2014 г., тыс. руб., включая НДС
|Рост выручки от направления ИБ 2015/2014, в %
|Штат сотрудников, занятых в области ИБ
|1
|1
|Лаборатория Касперского (1)*
|38 551 653
|26 439 107
|46%
|1 637
|2
|2
|Softline (2)
|11 237 277
|9 287 006
|21%
|142
|3
|3
|Акронис**
|9 096 000
|7 051 000
|29%
|360
|4
|4
|Информзащита (3)
|5 249 050
|4 094 882
|28%
|600
|5
|5
|Техносерв
|3 158 957
|2 867 536
|10%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2016Перейти к полной таблице
Почти половина участников рейтинга (14 компаний) увеличили оборот более чем на 20%. Лидерами по темпам прироста оказались новичок рейтинга «Амтел-Сервис» (+1263%, ₽292 млн, 30 место), а также компании «ИнфоТеКС» (+78%, ₽3 млрд, шестое место), «Анкад» (+62%, ₽405 млн, 26 место), «Аладдин Р.Д.» (+59%, ₽1,2 млрд, 12 место) и «Актив» (+55%, ₽764 млн 19 место).
Падение выручки
Только шесть участников рейтинга сократили выручку от ИБ-проектов по итогам 2015 г.: «Элвис-Плюс» (-26%, ₽657 млн, 22 место), УЦСБ (-25%, ₽1 млрд, 15 место), «Свемел» (-19%, ₽1,6 млрд, 11 место), НТЦ «Вулкан» (-18%, ₽324 млн, 29 место), X-Com (-13%, ₽709 млн, 20 место) и «Ланит» (-3%, ₽1 млрд, 16 место).
CNews узнал у «неудачников» рейтинга, какие факторы тормозят развитие отечественного рынка ИБ. Как правило, падение выручки связано с внутренними процессами поставщиков (например, реорганизацией) или с сокращением бюджетов на стороне заказчиков.
«В 2015 году в нашей компании произошел ряд структурных изменений. В частности, департамент транспортной безопасности, реализующий комплексные проекты для предприятий транспортно-логистической сферы, был реструктурирован и выведен за пределы группы компаний, – комментирует директор по маркетингу X-Com Андрей Селин. – Кроме того, на протяжении всего года крупные заказчики стремились минимизировать расходы и откладывали реализацию масштабных проектов».
Подробнее читайте в обзоре CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2016».