Украинская «дочка» «Лаборатории Касперского» самоуничтожается из-за санкций

Ограничение деятельности

Дочерняя компания производящей антивирусное ПО «Лаборатории Касперского» на Украине будет ликвидирована по решению владельцев из-за санкций в отношении компании, введенных Киевом.

ООО «Лаборатория Касперского Украина» (Kaspersky Lab Ukraine) была включена вместе с головным московским предприятием в санкционный список 2 сентября 2015 г.

В октябре 2016 г. «Лабораторию Касперского» из списка исключили, оставив в нем лишь украинское предприятие. В «Лаборатории Касперского» пояснили «Интерфакс Украина», что санкции «ограничили внешнеэкономическую деятельность» Kaspersky Lab Ukraine, но, как подчеркнул собеседник агентства, «данное решение не повлияет на клиентов и партнеров компании, а ее продукты и далее будут продаваться на территории Украины через сеть дистрибьюторов».

Доля на рынке

«Интерфакс» отмечает, что в 2015 г. чистый доход «Лаборатории Касперского Украина» составил 26,1 млн грн, или на 34% больше, чем в 2014 г., чистая прибыль - 3,1 млн грн (в полтора раза больше).

В штате ООО «Лаборатория Касперского Украина» на март 2016 г. числилось 10 сотрудников - продажников. Компанию возглавляет Драган Мартинович (Dragan Martinovic), управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Европе. Теперь бизнес-операции всего региона будут управляться из офиса компании в Лондоне – Kaspersky Lab UK, сообщили CNews представители «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» закрывает свою украинскую «дочку» из-за санкций киевских властей

В 2015 г. Александр Савушкин, на тот момент управляющий директор «Лаборатории Касперского» на Украине, в Молдавии и в Белоруссии, в интервью украинским СМИ отмечал, что его компании удалось занять около 90% рынка Молдовы за счет выигранных государственных тендеров и 85% рынка Белоруссии. Что касается рынка Украины, по данным IDC, «Лаборатория Касперского» лидировала на нем вплоть до 2015 г. «Ее доля сократилась с 57% в 2013 г. до 29% в 2015 г, и в 2016 г. упадет еще на несколько процентов», - писали эксперты IDC.

Реальная и потенциальная угрозы

В санкционном списке Украины, кроме «Лаборатории Касперского», находится также российская антивирусная компания «Доктор Веб». Властям Украины запрещено закупать их продукцию. Перечень юридических лиц, попавших под санкции, был сформирован осенью 2015 г. Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и подписан президентом Украины Петром Порошенко. Указанные компании создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, сказано в документе.

«Лаборатория Касперского» не первый раз попадает под действие санкций других государств. В августе 2015 г. стало известно, что китайские власти исключили разработчиков из списка компаний-поставщиков защитного ПО для правительства КНР. Помимо российской компании, места правительственного поставщика в Китае лишился американский разработчик Symantec.