Microsoft объявил о прощании с Flash

Прощальное слово

Компания Microsoft присоединилась к Google, Apple и Mozilla, заявив об отказе от использования Adobe Flash player. В следующей версии своего веб-браузера Edge компания будет автоматически блокировать Flash-контент при посещении пользователями сайтов с таким содержимым.

«Adobe Flash был неотъемлемой частью интернета на протяжении десятилетий, включая красочную анимацию еще до того, как появился протокол HTML5. В современных браузерах, к разработке которых приложили руку Microsoft, Adobe, Google, Apple, Mozilla и многие другие, всем этим можно наслаждаться без Flash, с более высокими стандартами производительности и безопасности», — сообщается в корпоративном блоге создателей Edge.

Рекомендация веб-разработчикам

Разработчики пояснили, что уже «потренировались» в отключении Flash, начиная с юбилейного выпуска Windows 10. Microsoft позволила пользователям прерывать показ такого контента, включая отдельные рекламные баннеры. В дальнейшем в Microsoft пообещали продолжить переход на HTML5-альтернативу.

Microsoft Edge будет автоматически блокировать Flash-контент

Первыми проститься с Flash смогут инсайдеры Windows (участники программы тестирования Windows 10 Insider) в новых сборках. Их критика и пожелания будут учтены в готовящемся к выходу весной 2017 г. знаковом для компании обновлении Windows 10 Creator’s Update. «Сайты, по умолчанию поддерживающие HTML5, будут загружаться в чистом виде. Для сайтов же, которые все еще содержат Flash-контент, пользователи смогут сами решать, хотят ли они его загружать, и система запомнит это решение», — разъяснили алгоритм в компании.

В Microsoft также порекомендовали веб-разработчикам в ближайшие месяцы перевести контент на расширения под JavaScript, Canvas или HTML5.

Flash подвела уязвимость

Напомним, ранее от поддержки Adobe Flash player отказались ряд разработчиков. К примеру, в начале декабря компания Google начала избавлять свой браузер Chrome от Flash-зависимости, запустив переход на HTML5. Нововведение стало доступно примерно половине пользователей бета-версии Chrome 56. Ожидается, что стабильная версия Chrome 56 станет доступна в феврале 2017 г., после чего поддержку Flash заменят на HTML5 уже для всех пользователей.

Поводом для прощания с устаревшей технологией стала ее уязвимость. К примеру, в апреле 2016 г. Adobe в экстренном порядке выпустил обновление для Flash player, который стал мишенью хакеров. Злоумышленники использовали его для распространения вируса-вымогателя, блокировавшего компьютеры пользователей и шифруя на них данные.