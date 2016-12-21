После убийства посла Карлова в Турции заблокированы соцсети и YouTube. Часть провайдеров отказалась подчиниться властям

В связи с убийством российского посла Андрея Карлова турецкое правительство на 10 часов закрыло доступ к Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp и другим соцсетям. Однако некоторые провайдеры отказались подчиниться распоряжению. Пользователи не могли выйти в соцсети даже через Tor, так как он тоже заблокирован.

Турция заблокировала соцсети

После убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова Турция ввела запрет на использование некоторых ресурсов интернета. В стране на 10 часов были заблокированы некоторые соцсети и мобильные приложения.

По данным организации Turkey Blocks, которая отслеживает случаи цензуры и блокировки веб-ресурсов в Турции, начиная с 20:45 по местному времени многие, но не все пользователи интернета потеряли доступ к Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp и другим соцсетям. Доступ был возобновлен в 6:00 по местному времени.

Провайдеры отказались сотрудничать

По словам основателя Turkey Blocks Альпа Токера (Alp Toker), блокировка прошла по нестандартному сценарию: несмотря на то, что это была официальная правительственная акция, некоторые провайдеры оставили доступ к ресурсам открытым, поэтому часть пользователей смогла пользоваться заблокированными соцсетями.

Токер считает, что такая ситуация могла сложиться по двум возможным причинам. Первая причина – это ошибка в процессе реализации запрета, из-за которой доступ к сайтам сохранился. Вторая причина – это сознательный отказ провайдеров подчиниться, вызванный неоднозначным отношением турок к роли российских вооруженных сил в Сирии.

Российского посла Андрея Карлова застрелил в Анкаре 22-летний сотрудник турецкой полиции

Блокировки соцсетей в Турции

По словам Токера, это не первый раз, когда турецкие операторы отказываются сотрудничать с правительством. Например, во время попытки государственного переворота в июле 2016 г. турецкое правительство также заблокировало Facebook, Twitter, YouTube и другие соцсети. Однако крупный турецкий провайдер Turkcell отказался закрыть доступ к этим ресурсам для своих пользователей.

Блокировать соцсети во время резонансных политических событий – это нормальная практика для турецкого правительства. В марте 2014 г. в связи с локальным предвыборным процессом в стране на две недели был заблокирован Twitter. Доступ к нему был возобновлен только после того, как суд признал действия властей неконституционными.

На протяжении 2014-2015 гг. блокировки соцсетей в связи с местными выборами происходили еще несколько раз, однако к 2016 г. их продолжительность сократилась до 24 часов и менее.

Блокировка сети Tor

Как правило, в случае правительственного запрета на доступ к соцсетям граждане используют два способа добраться до запрещенных ресурсов: виртуальные частные сети (VPN) и анонимную сеть Tor. Однако во время блокировки, последовавшей за убийством Карлова, они не могли этого сделать, поскольку Tor в Турции сейчас не работает.

Как сообщает Turkey Blocks, доступ к сети Tor был закрыт турецким правительством 5 декабря. Пользователи также лишились возможности скачать браузер Tor. Попасть в сеть сейчас можно только через специальные узлы для обхода блокировок obfs3 и obfs4.

Запрет на использование Tor – это часть программы турецкого правительства по борьбе с обходом общенациональных блокировок различных ресурсов. Распоряжение ограничить доступ к Tor и ряду программ для работы с VPN турецкие провайдеры получили в начале ноября 2016 г. В число заблокированных сервисов вошли VPN Master, Hotspot Shield, Psiphon, Zenmate, TunnelBear, Zero, Vypr, Express и другие. Одновременно в стране в очередной раз пропал доступ к соцсетям. Причиной стал резонансный арест лидеров курдского движения.

Убийство Карлова

Посол России в Турции Андрей Карлов скончался 19 декабря от огнестрельных ранений, полученных на публичном открытии выставки «Россия глазами путешественника» в Анкаре. Происшествие получило статус теракта.

Стрелок, 22-летний сотрудник турецкой полиции, погиб в перестрелке, последовавшей за убийством. Во время совершения теракта он выкрикивал лозунги исламистского содержания и призывал общественность «помнить Сирию».