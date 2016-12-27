Важнейшие события 2016 г. в отечественной ИКТ-отрасли. Голосование

Уходящий год охарактеризовался повышенным вниманием государства к ИКТ-отрасли, а также рядом примечательных бизнес-проектов.



Редакция CNews составила Топ-10 наиболее существенных событий для отечественного ИТ-рынка в 2016 г.

Приглашаем вас выразить собственное мнение относительно того, что было наиболее значимым для отрасли за последние 12 месяцев, приняв участие в голосовании.



1. Заработал Реестр отечественного ПО, в нем появились программы



В феврале 2016 г. в едином Реестре российского программного обеспечения появились первые продукты, официально признанные государством «отечественным софтом».



Работа реестра и курирующего его Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи регламентирована федеральным законом №188-ФЗ от 29 июня 2015 г., который определил порядок и условия признания ПО, происходящим из России, а также создание самого реестра. С 1 января 2016 г. госорганы при проведении своих тематических закупок должны ориентироваться на этот реестр, отдавая предпочтение отечественному софту, либо отдельно обосновывать приобретение зарубежного ПО.



Экспертный совет по российскому ПО — постоянно действующий орган, который проводит экспертизу заявлений компаний на включение сведений об их продуктах в реестр. В совет входят представители федеральных органов власти, институтов инновационного развития и ассоциаций российских разработчиков ПО.

Понятие «отечественный софт» стало официальным определением, которое открывает программам доступ в тематический реестр

Решения совета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, в том числе дистанционно. При равенстве голосов решающим является голос председателя.



2. Владимир Путин впервые уделил пристальное внимание ИТ в послании Федсобранию. Будут продлены льготы для ИТ-компаний



В ежегодном послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин впервые в своей многолетней практике подобных выступлений значительное внимание уделил ИТ-отрасли. В своей речи он высказался за наращивание уровня информатизации здравоохранения, отметил, что объем экспорта отечественных ИТ-компаний приближается к аналогичным показателям «оборонки», составляя $7 млрд в год, и предложил переориентировать экономику в сторону реализации так называемой цифровой модели.



Кроме того, президент настоял на продлении льгот для ИТ-компании до 2023 г. Данное решение он аргументировал тем фактом, что за последнее время заметно выросла выручка ИТ-компаний и налоговые поступления от их деятельности.

Президент России пообещал продлить льготный режим налогообложения для ИТ-компаний

Cейчас в рамках госпрограммы поддержки ИТ-отрасли на 2011-2017 гг. для аккредитованных в Минкомсвязи ИТ-организаций предусмотрены страховые льготы — до 14% от фонда оплаты труда вместо 30%. Теперь они сохранятся еще на несколько лет.



3. Принят «пакет Яровой»



Два закона, внесенные группой депутатов Госдумы из «Единой России» во главе с Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, получили у общественности собирательное название «пакет Яровой».



Помимо ужесточения наказания за терроризм и экстремизм и различные ограничения на религиозные проповеди, закон обязывает операторов связи сохранять содержимое звонков и сообщений абонентов на срок до шести месяцев, а информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки сообщений и звонков до трех лет.



При разработке и принятии закона мнение и замечания ИКТ-отрасли не были учтены. Законопроекты были приняты Госдумой в июне 2014 г., а затем утверждены Советом Федерации и подписаны Президентом России.

Не исключено, что «закон Яровой» простимулирует создание отечественного оборудования и ПО

По оценкам сотовых операторов, исполнение требований закона обойдется им в p2,2 трлн. Как ожидается, потребность в создании хранилищ данных, вызванная принятием «закона Яровой», может стимулировать создание отечественного оборудования и привести к росту ИТ-рынка.



4. Госструктуры начали закупать технику на процессорах «Эльбрус» и «Байкал»



В начале апреля 2016 г. после рекордно долгого перерыва в заседаниях правительственной комиссии по ИТ был утвержден план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (2016—2018 г.).



Результатом этого стали первые гостендеры, в которых было отмечено стремление ряда госорганов приобрести различного вида системы на отечественных процессорах. В течение нескольких месяцев конкретных российских вендоров в закупочной серверной документации прописали МВД и ФГУП НИИ «Восход», а Пенсионный фонд отчитался об успешном тестировании отечественных решений и планах по расширению опыта их использования.

Госорганы перешли от слов к делу и начали закупать российское «железо»

Если в начале 2016 г. речь шла в основном об «Эльбрусах», то к его концу госведомства обратили внимание и на «Байкалы».



5. «Лаборатория Касперского» выпустила собственную ОС



В августе 2016 г. «Лаборатория Касперского» объявила о завершении разработки безопасной операционной системы Kaspersky OS. По утверждению компании, она предназначена для использования в критически важных инфраструктурах и устройствах и будет поставляться в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

Специализированная ОС «Лаборатория Касперского» призвана защитить от взлома интернет вещей

Несколько месяцев спустя представители компании при подведении итогов года заверили, что данный продукт является симметричным ответом на киберугрозы, направленные на интернет вещей, и отметили, что решениями подобного класса на данный момент в мире располагает лишь несколько компаний, которые можно пересчитать на пальцах одной руки.



6. Разработанная Mail.ru СУБД Tarantool получает поддержку SQL



В 2016 г. Mail.ru Group начала активное продвижение и популяризацию своей СУБД с открытым исходным кодом Tarantool. Разработчики заявили, что к концу года в ней должна появиться полноценная поддержка SQL (от англ. structured query language — язык структурированных запросов), благодаря чему решение получит наиболее востребованную на рынке функциональность и теоретически сможет конкурировать, например, с СУБД Oracle.

Mail.ru со своей СУБД Tarantool решила потягаться с Oracle

Релиз был запланирован на 25 декабря 2016 г. На вопрос CNews, уложились ли разработчики в срок, в Mail.ru Group на момент выхода материала не ответили.



7. «Мегафон» покупает контрольный пакет акций Mail.ru Group



Оператор «Мегафон» покупает контрольный пакет акций интернет-холдинга Mail.ru Group за $740 млн. Продавцом выступят структуры Алишера Усманова, который контролирует и Mail.ru, и «Мегафон».

«Мегафон» стал владельцем Mail.ru

Совершая покупку, «Мегафон» собирается найти синергию и новую точку роста в условиях стагнации традиционных телекоммуникационных услуг.



8. Российские разработчики разогнали беспроводной интернет до 10 Гбит/с



В июле 2016 г. санкт-петербургская компания «Док» сообщила CNews о разработке и >запуске в производство радиорелейной системы РРС-10G для беспроводной передачи данных на скорости 10 Гбит/с. По заверению производителя, это на данный момент является мировым рекордом быстродействия. Рабочая дальность передачи сигнала заявлена на уровне 6 км для диапазона 71-76/81-86 ГГц и 8-9 км для диапазона 40,5-43,5 ГГц.

Россияне поставили безоговорочный рекорд по скорости беспроводной передачи данных

В компании значимость своей разработки склонны были пояснять на примере июньского анонса «Мегафона». Оператор тогда одним из первых в мире >продемонстрировал скорость мобильного интернета более 1 Гбит/с, что было названо большим шагом вперед в деле развития технологий 5G.



9. Россия получила новую Доктрину информбезопасности. Приоритет отечественному ПО и «железу»



Подписанная в начале декабря 2016 г. Владимиром Путиным Доктрина информационной безопасности России обновилась впервые с 2000 г.



Новый документ признает существование информационных атак на Россию со стороны иностранных государств и отмечает необходимость создания конкурентоспособной отечественной индустрии информационных и коммуникационных технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, электронной промышленности, суперкомпьютеров и систем информационной безопасности.

В России впервые за 16 лет обновилась Доктрина информбезопасности

В документе подчеркнута необходимость снижать зависимость от иностранного ПО и отдавать предпочтение отечественному оборудованию при строительстве сетей связи.



10. Российские ИТ-компании прибегли к властям за защитой от мировых гигантов



За препятствование, чинимые Google производителям смартфонов и планшетов в установке сервисов «Яндекса», главный поисковик мира летом 2016 г. был оштрафован ФАС России на p438,07 млн.



Препятствование состояло в полном запрете предустановки сервисов «Яндекса» на Android-устройствах Fly, Explay, Prestigio и других производителей. Именно усилением конкуренции на мобильных устройствах «Яндекс» объяснил сокращение своей доли на российском рынке интернет-поиска.



На конец декабря 2016 г. Google, вступившая в процессуальное противоборство с ФАС России, не выплатила штраф.

Отечественные ИТ-компании ополчились на мировых лидеров отрасли

В конце 2016 г. к защите ФАС прибег другой отечественный разработчик — «Лаборатория Касперского», заявивший, что Microsoft сократила срок адаптации сторонних антивирусов под новые релизы Windows 10 до шести дней, что поставило производителей антивирусного ПО в невыгодное положение по сравнению с собственными разработками Microsoft.



В январе 2017 г. «Касперский» собирается обратиться с аналогичной жалобой на злоупотребления доминирующим положением Microsoft в Еврокомиссию.