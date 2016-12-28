Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства

Американская полиция потребовала привлечь к расследованию убийства Amazon Echo, умеющий общаться с владельцем и записывающий разговоры. По мнению журналистов, «умные» гаджеты будут играть все большую роль в раскрытии преступлений.

Показания гаджета

Полиция города Бентонвилль в американском штате Арканзас обратилась с официальным запросом в компанию Amazon c просьбой использовать смарт-динамик Amazon Echo в качестве свидетеля в расследовании убийства.

Как пишет The Verge, просьба связана с делом американца Джеймса Эндрю Бейтса (James Andrew Bates). Ему вменяют убийство его приятеля Виктора Коллинза (Victor Collins), тело которого было обнаружено в ванной квартиры, принадлежащей Бейтсу, в ноябре 2015 г.

В жилище Бейтса силовики нашли систему «умного дома», включающую интеллектуальный термостат Nest, способный оптимизировать внутренний климат в помещении под нужды владельца, систему сигнализации Honeywell и другие смарт-девайсы, включая Amazon Echo. Его динамик был разработан компанией Amazon, включается по голосовой команде.

Кроме воспроизведения музыки, онлайн-покупок в интернет-магазине Amazon и сигналов будильника он способен к ограниченному речевому взаимодействию с человеком: понимает обращение к нему и записывает голос пользователя с последующей его отправкой в облачный сервис.

Amazon не стала раскрывать данные

Полиция выписала ордер, запросив у Amazon записи, которые Amazon Echo сделал в квартире Бейтса, а также его некоторые персональные данные, включая историю онлайн-покупок. В Amazon пояснили, что данные и историю приобретений силовикам компания предоставила, однако передавать данные о разговорах с серверов не стала.

«Умные» колонки Amazon Echo (справа) и Amazon Tap

«Amazon не выдает информацию о клиенте без подтвержденного законного требования (четвертая поправка к Конституции США требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались лишь судом при наличии достаточных оснований), направленного нам в положенном порядке», - говорится в заявлении компании.

Будущие помощники полиции

Между тем, полиция конфисковала Amazon Echo с место преступления и, как утверждается, извлекла нужные данные из самого девайса. Журналисты поясняют, что в гаджете, действительно, имеется внутреннее небольшое по размеру хранилище собранной информации.

По официальной версии Amazon Echo начинает запись голоса после произнесения пользователем кодового слова «Алекса», в нем также есть кнопка физического отключения микрофона. Между тем, эксперты в обсуждении девайса не раз предполагали, что гаджет, на самом деле, может вести скрытую запись голоса. «В любом случае эта ситуация говорит о том, что в будущем умные гаджеты будут играть все более важную роль в уголовных расследованиях», - подвели итог журналисты.