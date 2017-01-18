На форуме в Давосе применяют «пулеметы-глушилки» для защиты от дронов

Полицейские в ходе Всемирного экономического форума в Давосе тестируют работу специальных глушилок, позволяющих брать в плен беспилотник, потенциально выполняющий шпионскую миссию.

Дроны не пройдут

Швейцарская полиция проводит в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) испытание антидроновых устройств-«глушилок», внешне похожих на ручные пулеметы.

Противодроновые пушки предназначены для обеспечения безопасности на начавшемся 17 января 2017 г. Участниками форума на горнолыжном курорте стали около 3 тыс. человек из более, чем 70 стран мира, среди них около 30 лидеров государств.

Как пишет Bloomberg, противодроновое оружие предназначено для нейтрализации беспилотников, потенциально выполняющих шпионские миссии.

Дроны могут быть использованы для фотографирования и составления карт полицейских постов, ведения слежки, или даже физической атаки.

Глушилки произведены немецкой компанией H.P. Marketing & Consulting Wüst, около 30 лет занимающейся производством устройств для обеспечения безопасности работы силовиков.

Сеть для беспилотника

По данным консалтинговой фирмы Pricewaterhouse Coopers, мировой рынок коммерческих БПЛА сегодня оценивается в $2 млрд и к 2020 г. вырастет до $127 млрд.

Швейцарский полицейский в Давосе с противодроновой «глушилкой»

«В недавнем прошлом наши главные клиенты находились на Ближнем Востоке, они использовали наше оборудование для борьбы с террористами», - пояснил управляющий директор H.P. Marketing & Consulting Wüst Стеффен Виккер (Steffen Wicker).

В Давосе компания тестировала модель устройства HP 47 Counter UAV Jammer, вес которой составляет менее 10 кг. Оно позволяет блокировать работу беспилотника на расстоянии более 300 м, перекрывая каналы Wi-Fi и GPS. До этого HP 47 был опробован немецкой полицией в ходе визита в Берлин американского президента Барака Обамы (Barack Obama), а также во время проведения декабрьской конференции по безопасности в Гамбурге.

По словам Стеффена Виккера, глушилки не сбивают дроны в прямом смысле, они прерывают сигнал, который направляет БПЛА его оператор. Беспилотник становится бесконтрольным, однако не падает на землю, а зависает в воздухе.

Сам БПЛА также не может при этом передавать сигнал, допустим, видеотрансляцию. На этом этапе силовики запускают свои БПЛА со специальной сетью, которая ловит «криминальный» беспилотник.

Британский стартап OpenWorks разработал парашют, который затем аккуратно спускает захваченный БПЛА на землю. «В то время как дроны имеют огромный потенциал, они, как и любая новая технология или аспект четвертой промышленной революции, имеют и потенциальные недостатки. Руководство форума серьезно относится к вопросам безопасности его участников, поэтому мы закономерно готовимся к любым возможным проблемам», - отметил пресс-секретарь ВЭФ Георг Шмитт (Georg Schmitt).