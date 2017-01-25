«Лаборатория Касперского» открестилась от топ-менеджера, арестованного ФСБ

«Лаборатория Касперского» заявила, что ее сотрудник арестован за деяния, не имеющие отношения к профессиональной деятельности.

«Не являлся сотрудником»

Предполагаемые правонарушения Руслана Стоянова, за которые он был арестован ФСБ и помещен в следственный изолятор «Лефортово», не имеют отношения к деятельности «Лаборатории Касперского».

Поскольку «инцидент не касается профессиональной деятельности компании и ее экспертов, ни бизнес, ни продукты, ни клиенты компании никоим образом не затронуты». Официальное сообщение об этом распространила «Лаборатория Касперского» днем 25 января 2017 г.

В том же сообщении «Касперский» заявляет, что инкриминируемое Стоянову дело относится к периоду времени, когда он не являлся сотрудником компании.

Кадровых перемен в связи с арестом Руслана Стоянова в «Лаборатории Касперского» не последовало, сообщила CNews представительница компании. Между тем, в настоящее время «Лаборатория Касперского» не оказывает арестованному Стоянову юридической или материальной поддержки.

За что арестован Стоянов

Напомним, что глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории» Руслан Стоянов был в декабре 2016 г. арестован ФСБ в рамках дела о государственной измене по статье 275 УК РФ. По тому же делу арестован Сергей Михайлов, руководитель одного из подразделений ЦИБ (Центра информационной безопасности) ФСБ.

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов

В ходе расследования следствие проверяет информацию о возможном получении сотрудником ЦИБ денег от иностранной организации при посредничестве сотрудника российской компании, работающей в сфере информационной безопасности.

Чем занимался Стоянов в «Касперском»

Руслан Стоянов начал работать в «Лаборатории Касперского» в 2011 г., а в 2013 г. возглавил отдел, занятый заказными расследованиями инцидентов в области информационной безопасности.

До прихода в «Лабораторию» он работал в столичном Управлении «К» (УСТМ ГУВД Москвы) в звании майора. Все сотрудники его отдела также выходцы из правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета и Управления «К».