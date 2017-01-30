Oracle не станет строить собственные ЦОДы в России

Российский офис Oracle дали понять, что не планируют в ближайшее время обзаводиться собственными ЦОДами в России. Для соблюдения российского законодательства в части сохранности данных наших соотечественников у компании есть гибридное облачное решение Cloud Machine.

Облака вместо ЦОДов

В обозримом будущем американская компания Oracle не планирует строительство своих ЦОДов на территории России. Именно такой наиболее логичной трактовке поддается высказывание регионального директора Oracle в России и СНГ Олега Жукова, сделанное им на встрече с журналистами.

В частности, Жукову был задан вопрос о том, что удерживает компанию от открытия собственного дата-центра в России, в том числе совместно с партнерами — по модели, например, немецкой SAP, арендовавшей ЦОД у Ростелекома. «У нас есть прекрасное решение, которое называется Oracle Cloud Machine с набором сервисов, которое мы считаем очень подходящим для российского рынка», — ответил он.

Напомним, речь идет об облачных сервисах «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS), благодаря которым заказчики могут «прописать» публичное облако Oracle в своих ЦОДах на территории нашей страны — посредством аренды программно-аппаратных комплексов.

Продажи Cloud Machine в России начались в конце декабря 2016 г., и компания тогда не скрывала, что такая схема взаимодействия с клиентами в России призвана решить задачи локализации данных (таких как персональные, содержащие банковскую или коммерческую тайну, а также секретную информацию) в соответствии с последними требованиями российского законодательства. Они, в частности, предписывают обрабатывать персональные данные россиян исключительно на территории нашей страны.

Oracle не планирует строительство своих ЦОДов на территории России

По словам Олега Жукова, у компании в России сейчас более 100 заказчиков, пользующихся ее публичными облачными сервисами — по классической схеме, из ЦОДов Oracle, которых у нее в мире порядка двух десятков. Что касается Cloud Machine, то на данный момент этим решением уже воспользовалась одна российская организация из промышленного сектора, название которой в Oracle пока назвать не готовы

Суть Oracle Cloud Machine

В момент старта российских продаж Cloud Machine в компании объясняли, что раньше у ее клиентов было два варианта: покупка лицензии на программные продукты с развертыванием их на собственных мощностях и подписка на сервис в публичном облаке, управляемом Oracle. Теперь к ним добавилась третья: сервисы также станут работать на серверных мощностях Oracle (правда, арендованных и перенесенных в свои ЦОДы, но функционально — как в стандартном публичном облаке вендора), но все данные будут зашифрованы, ключи шифрования станут храниться у заказчика, а действия администраторов Oracle будут протоколироваться. «В результате клиент сможет разворачивать собственную сиcтему контроля безопасности внутри своей сети под защитой собственного межсетевого экрана (файрвола)», — говорил тогда Жуков.

В Oracle указывают на то, что предлагаемое решение не только обеспечит сохранение контроля заказчиков над данными, но и минимизацию задержек в сети — например, за счет размещения данных ближе к пользователям или при построении конфигурации «active-active» с резервированием узлов и синхронной репликацией.

«При этом, поскольку в ЦОДе и в облаке Oracle используется одно и то же программное и аппаратное обеспечение, приложения и данные можно переносить между ними, по сути, со скоростью их миграции», — отмечают в компании.