В России научились воровать деньги с кредитных карт с помощью Pokemon Go

Вредоносное ПО представляется как Pokemon Go

В России зарегистрированы массовые случаи незаконного вывода средств с кредитных карт с помощью вредоносного ПО, которое распространяется под видом игры Pokemon Go. Программа перехватывает SMS, присланные банком, а также обеспечивает доступ к интернет-банкингу. Для максимально широкого распространения ПО преступники воспользовались популярностью игры Pokemon Go, официальный релиз которой в России до сих пор не состоялся.

Новость сообщили на пресс-конференции по борьбе с киберпреступностью начальник отдела «К» УМВД РФ по Ярославской области Денис Дуров и замуправляющего отделением по Ярославской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО Евгений Ефремов.

Дуров заявил, что в 2016 г. в Ярославской области было заведено 200 уголовных дел, связанных с мошенничеством, и 92 дела, касающихся незаконного вывода средств с кредитных карт. По его словам, основные способы хищения средств – это подключение к банкоматам специальных приборов, фишинг и использование вредоносных программ, причем последний метод становится все более распространенным.

Фишинг как самый популярный метод хищения

Однако самым распространенным способом хищения средств с карт остается фишинг. Во время фишинговой акции преступники звонят жертвам, представляются сотрудниками банка и запрашивают данные о кредитной карте, отмечает Дуров. По состоянию на 1 октября 2016 г. в области было выдано 2,1 млн кредитных карт. Многие владельцы карт недостаточно информированы о мерах безопасности при работе с ними и считают нормальным сообщить данные карты сотруднику банка по телефону.

Возможность ловить нарисованных монстров на реальной местности обеспечила Pokemon Go небывалую популярность

По словам Ефремова, в случае утечки средств в результате фишинга клиент должен в течение 24 часов поставить банк в известность, что инициатором транзакции является не он. В этом случае незаконное снятие средств будет осуществляться за счет банка. Но клиенту придется представить доказательства, что он не дискредитировал карту. Банк имеет право рассматривать вопрос в течение 30 дней, в случае перевода средств за рубеж – до 60 дней.

Что такое Pokemon Go

Pokemon Go – это разработанная компанией Niantic игра с элементами дополненной реальности, позволяющая ловить нарисованных покемонов на реальной местности с помощью смартфона, Apple Watch или специального брелока Pokemon Go Plus. Компания Niantic была создана в 2015 г. в результате отделения от Google. Игра была запущена 6 июля 2016 г. Менее чем за первые два месяца Pokemon Go была загружена только по официальным каналам более 15 млн раз, а ее ежедневная аудитория достигла 20 млн пользователей.

Игрокам предлагается перемещаться в реальном мире, при приближении к покемону смартфон предупреждает пользователя об этом с помощью звукового сигнала и вибрации. Задача игрока – найти и натренировать монстров для того, чтобы затем участвовать в сражениях с другими игроками. Приложение доступно бесплатно, но в нем есть внутриигровые покупки.

Поскольку игра требует от игрока тщательного осмотра местности, она вызвала критику структур, отвечающих за национальную безопасность. Например, во Франции военные призвали запретить игру среди военнослужащих с целью предотвращения неконтролируемой передачи геолокационных данных и фотографий с мобильных устройств. В России двое сотрудников оборонного предприятия были уволены после того, как служба безопасности поймала их за игрой в Pokemon Go на территории завода.

Несмотря на недоступность игры в России, ее можно скачать как в App Store, так и в Google Play, воспользовавшись аккаунтом для стран, где игра распространяется официально. Одна из причин отсрочки запуска игры на российском рынке – загруженность серверов разработчика.