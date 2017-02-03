Обновление «самого мощного на рынке» антивируса отправляет Windows в «синий экран смерти»

Компания Webroot настолько неудачно обновила свой антивирус для корпораций, что часть компьютеров в компаниях показали «синий экран смерти» после запуска продукта. Восстановить работу ПК можно только отключив защиту непрямым способом. Webroot поспешила выпустить следующее обновление, чтобы ликвидировать последствия предыдущего.

Обновление Webroot приводит к BSOD

Обновление антивируса Webroot, выпущенное компанией 30 января, вывело из строя часть компьютеров, на которых было запущено. Речь идет о версии 9.0.15.43 продукта Webroot SecureAnywhere Business (WSAB), предназначенного для корпоративного использования. Компания позиционирует антивирус как «самую мощную интернет-защиту на рынке». О происшествии сообщил ресурс The Register, в редакцию которого обратились пострадавшие компании.

После запуска версии 9.0.15.43 в ОС Windows некоторые компьютеры начинают показывать BSOD («синий экран смерти») с сообщением об ошибке 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. По всей видимости, Webroot 9.0.15.43 обращается к тем участкам памяти ПК, к которым не должен обращаться, что приводит к сбою в работе ядра, считают эксперты The Register. Обычно антивирус может остановить работу компьютера, удалив ключевые файлы ОС, принятые им за вредоносные. Странность ситуации с Webroot 9.0.15.43 заключается в том, что ПК поражены избирательно.

Реакция клиентов

После того, как ПК показывает BSOD, работу на нем продолжать невозможно, способа быстро восстановить его работоспособность тоже нет, сообщил сотрудникам The Register некто Эндрю (Andrew), столкнувшийся с этой проблемой. Однако вскоре способ реанимировать ПК предложили посетители ресурса Reddit, также пострадавшие от Webroot 9.0.15.43. По их словам, на ПК достаточно непрямым способом отключить антивирусную защиту.

Некоторые посетители Reddit рассказали о своем обращении в компанию в связи с этой проблемой и пожаловались, что отклик на запрос был небыстрым, а инструкции службы поддержки не решили проблему.

Webroot SecureAnywhere Business позиционируется как «самая мощная интернет-защита на рынке»

Один из пострадавших клиентов, системный администратор из Великобритании, сообщил The Register, что обновление установлено на 700 компьютеров его компании, и ему теперь приходится иметь дело с последствиями, учитывая что 130 машин находятся в американском филиале, где у фирмы нет программистов.

На Reddit пользователь persondude27 отметил, что в его компании пострадало 639 компьютеров в 43 странах. Посетитель earlgeorge сообщил, что в его фирме насчитывается более 900 машин, и после обновления антивируса перестало работать больше дюжины из них.

Действия компании

Узнав о проблеме, Webroot сообщила, что обновление было совершенно рядовым, содержащим несколько общих исправлений и незначительных улучшений функциональности. По словам компании, их антивирусом пользуются «миллионы» пользователей, и у большинства из них компьютеры продолжили вести себя как обычно.

С теми клиентами, компьютеры которых пострадали, сейчас сотрудничает служба техподдержки Webroot. Причина, по которой ПК перестали работать, до сих пор не установлена. Компания принесла извинения пользователям и в кратчайшие сроки выпустила следующее обновление под номером 9.0.15.50, которое должно устранить недостаток предыдущей версии. Новое обновление автоматически было развернуто на всех ПК клиентов 2 февраля.